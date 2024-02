Reconocido acordeonero fue víctima de los ladrones: secuestro y maltratos durante el hurto

La inseguridad en Colombia cada día que pasa crece más. En esta oportunidad la víctima fue Dagoberto ‘El Negrito’ Osorio, más conocido como ‘El negrito Osorio’, reconocido acordeonero de la música vallenata, quien durante las últimas horas dio a conocer los momentos de pánico que tuvo que vivir por culpa de los delincuentes en el Cesar, departamento de Colombia.

Detalles del robo a Dagoberto Osorio en su finca

Según dio a conocer el artista por medio de las redes sociales, él y sus familiares vivieron momentos de pánico y terror luego de que presuntos delincuentes ingresaran a su finca, ubicada en el Becerril César, para robar objetivos de valor, extorsionarlos y secuestrarlos durante varias horas del día.

El artista confirmó que el secuestro fue algo expres por parte de los delincuentes, quienes ingresaron a la vivienda al momento que el acordeonero salió de ella rumbo al pueblo para arreglar unos temas de su vehículo, dejando en la vivienda a su esposa, hijo, una amiga de ellos y uno de sus trabajadores.

En el relato, Dagoberto afirmó que los delincuentes amordazaron a las personas que se encontraban en la vivienda y fueron escarbando cada rincón de la casa para conseguir varios objetos de valor.

¿Qué se llevaron de la casa de Dagoberto Osorio?

Además, el cantante aseguró que al momento de llegar a su casa nunca imagino lo que estaba pasando, razón por la que se bajó con normalidad. En ese momento, uno de los delincuentes lo increpó y se lo llevó a una habitación de la casa en donde también se encontraban sus familiares.

En este lugar, los delincuentes aprovecharon para despojar a las víctimas de todos sus objetos de valor (celulares, joyas, plata y tarjetas de crédito). Además, el cantante afirma que los ladrones intentaron realizar transacciones desde su cuenta, sin embargo, estas no tuvieron éxitos.

Luego de varias horas, los delincuentes tomaron la decisión de irse de la finca, dejando a sus víctimas encerradas con llave en una de las habitaciones, pero luego de unos minutos el cantante con su familia logró desamarrarse y salir del lugar para pedir ayuda a las autoridades y realizar la respectiva denuncia.

“No fue fácil, casi seis horas secuestrado, aguantando insultos, pero el amor de Dios que está en nuestros corazones dice que amemos a vuestros enemigos y quiero decirle a la gente que se robaron el carro que los amo y no me voy a vengar, simplemente la justicia hay que hacerla y no me han robado a mí, le robaron al mismo Dios porque el que se mete con un cristiano se mete con Dios”, aseguró.

Los delincuentes también se llevaron la camioneta del cantante, motivo por el cual tomó la decisión de compartir las fotos de su vehículo en las redes sociales para que sus seguidores se la ayuden encontrarla.

