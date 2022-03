Rubén Blades se refiere a J Balvin: "Dejar que el niño chille, a veces es mejor"

Un nuevo capítulo de la guerra entre Residente y J Balvin se abrió este jueves con la aparición de uno de los protagonistas del origen del conflicto: Rubén Blades.

El rifirrafe entre René Pérez y el cantante colombiano comenzó el año pasado, cuando éste último alzó su voz de protesta por la poca nominación a artistas del género urbano en los Premio Grammy Latinos, que tuvieron como personaje del año a Blades.

Residente calificó los comentarios de Balvin como un sabotaje hacia el homenaje al salsero panameño y emprendió una pelea en redes sociales con palabras descalificativas hacia su colega.

Hace una semana, el exintegrante de Calle 13 volvió a pronunciarse al respecto, pero esta vez en una colaboración con Bizarrap, en la que le tiró con crudeza al artista paisa.

"Voy a rebajarme con un bobolón que le canta a Bob Esponja y Pokemón (…). Esto es más bajo que eyacular sin erección. Como le dicen por ahí, Josecito no tienes calle, por eso tienes los nudillos tan blanditos, con solo un video entierro a este becerro y lo pongo a subir fotos con su perro", dice René Pérez en su rap.

Y continuó en otra estrofa: "Se hace el espiritual usando la salud mental para vender un documental. Tú eres más falso que un ‘hot dog’ sin ‘ketchup’ ni pan (…). No entiende los valores de la vida. Se tiene que tatuar la palabra lealtad porque se le olvida, es un imbécil con tinte de cabello que puso a mujeres negras a bailar con cadena de perro en el cuello, un blanquito que perdió el camino, aceptando su premio de afrolatino".

El consejo de Rubén Blades a Residente

Este miércoles, Rubén Blades rompió el silencio sobre una nueva arremetida de Residente en contra de J Balvin, y como era de esperarse, tomó partido hacia el puertorriqueño y anunció que hoy publicaría un video en sus redes sociales refiriéndose a lo sucedido.

Blades cumplió y compuso un rap en el que le aconsejó a Residente a bajarle el tono a la disputa y no hacer caso a las palabras del cantante colombiano, si es que se llegara a pronunciar.

"Lo voy a hacer, porque nombre anda por ahí, dando vueltas. Así que como me llevaron allá, voy a hacer un comentario corto en el lenguaje apropiado", dijo el panameño en un rap dedicado a J Balvin y Residente, siguiendo los pasos del puertorriqueño.

"Mi nombre ha aparecido en redes sociales y diarios y ese conflicto ajeno hoy me obliga a un comentario (...) Que nadie se equivoque, quiero que esto quede claro: aconsejo a René, porque lo quiero como hermano", añadió.

Además, hizo una referencia despectiva al cantante colombiano: "Cuando a veces la rabia, a mi razón es ronca, me digo: 'Rubencito, águila no caza mosca'. No es amor y cariño, es amor y control. Dejar que el niño chille, a veces es mejor".

"Hay una verdad vieja que solo el bueno aprende: el oro jamás compra a quien su alma jamás vende. Al ánimo caldeado recomiendo darle fin. Cálmese escuchando el álbum 'Salswing'. No le pongas atención a esas cosas", dijo al final, tratando de calmar las aguas entre Residente y J Balvin.