Sara Corrales reveló romance con un reconocido actor mexicano

Un nuevo romance en la televisión internacional comienza a llamar la atención de todo el mundo de la farándula. En esta oportunidad la protagonista del nuevo amorío es Sara Corrales, actriz colombiana que confirmó un romance con el reconocido actor Juan Pablo Gil, recordado por participar en la gran novela ‘La herencia’.

La primera vez que los actores se vieron fue el reconocido reality de cocina que está al aire en la actualidad y en donde ambos actores ya fueron eliminados. A penas se dio a conocer la salida de la colombiana, los medios de comunicación comenzaron a rumorar una posible relación entre las celebridades.

Con el fin de aclarar los rumores, Sara Corrales aprovechó su salida del programa para hablar sobre la relación con Juan Pablo, asegurando que el mexicano se convirtió en un gran apoyo durante las grabaciones del programa, dejando claro que lo que él hizo por ella no tiene precio.

“Yo no tengo ni idea si la gente lo sabe o no, pero yo viví situaciones muy difíciles acá y Juan Pablo fue la única persona en su momento que creyó en mí. Él me dio ese apoyo y empezó a tomarse el tiempo de hablar con casi que cada uno de los participantes, así como a decirles: ‘A ver, esto no es así’ o ‘esto no está bien’. Fue ahí cuando yo estuve ya más tranquila y cómoda”, aseguró la reconocida actriz.

Además, dejó claro que fue así como inicio su historia de amor con el reconocido actor, puesto que todo fue agradecimiento, pero que al pasar de los días se fue convirtiendo en amor. Dejando claro que a ella le dolió más la salida de Juan Pablo del programa que la de ella, pues se sintió desprotegida.

¿Sara Corrales tiene una relación con Juan Pablo Gil?

Hasta el momento, los actores no se han pronunciado sobre el tema de romance y si continúa tras quedar eliminados del reconocido reality, pero sus seguidores si han expresado por medio de las redes sociales que desean verlos juntos, puesto que se convirtieron en la pareja del momento de la televisión internacional. .

Lo único cierto es que las celebridades se han expresado mutuamente la admiración que se tiene por medio de las redes sociales, haciendo que crezca el rumor que el romance en la cocina continúa afuera.