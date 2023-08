Video: la emoción de Sofía Vergara al ver a un participante colombiano en America's Got Talent

Sofía Vergara es una de las celebridades más queridas por los colombianos, no solo por el éxito que ostenta a nivel mundial, sino por el carisma y ángel que la caracterizan.

La 'toti' es jurado de uno de los programas de talento más populares del mundo: America's Got Talent. En uno de los últimos episodios, la barranquillera dejó ver una vez más su espontaneidad al encontrarse con un duo de participantes, uno de ellos oriundo de Colombia.

Edison Acero, un especialista en acrobacias en barra y miembro del Dúo Acero, fue el concursante que llegó con su pareja acróbata para deslumbrar al público con su espectáculo de fuerza. Sofía recibió a la pareja con gran emoción al descubrir que eran compatriotas.

"¡Soy Edison Acero, soy de Colombia!", exclamó el participante al presentarse, a lo que la 'toti' reaccionó de inmediato con un estridente "¡bravo!". Desde su silla en el atril, la actriz, que siempre se ha mostrado orgullosa de sus raíces barranquilleras, le recordó al concursante su procedencia y se enterneció con la hija de la pareja que también llegó al escenario.

El show del Dúo Acero fue impresionante. La proeza circense en los movimientos de ambos estaba completamente sincronizada, por lo que dejaron al público completamente asombrado por la destreza y talento del espectáculo.

Sofía Vergara, Simon Cowell y Heidi Klum, otorgaron al Dúo Acero una calificación de 4 grandes "sís", considerada una de las mejores en el programa.

Como era de esperarse, Sofía demostró la ternura de ver a la pequeña niña y la emoción de estar frente a un joven de su natal Colombia. Los aplausos de los espectadores no se hicieron esperar y, una vez más, quedó claro que la barranquillera se ha robado el corazón de Estados Unidos.

Duo Acero's acrobatic routine has it all! 😮 #AGT pic.twitter.com/E18qSrORTa