Tenis de hace más de 70 años vuelven a romper el mercado en la moda

Si echamos la vista atrás, en 1950 nacían los icónicos tenis Samba en la Alemania Occidental. En aquel entonces, Estados Unidos implementaba el Plan Marshall y la marca Adidas lanzaba al mercado este modelo que se convirtió en todo un fenómeno en Europa y Norteamérica durante el verano. Hoy, más de 70 años después, las Samba vuelven a ser el centro de atención y se preparan para arrasar en la temporada navideña.

La moda es cíclica y no es extraño que prendas y calzado que fueron tendencia en el pasado regresen para dominar el presente. En el caso de las Samba, su resurgimiento se ha visto impulsado por las personalidades influyentes que han decidido darles una oportunidad.

La modelo Bella Hadid y el actor Austin Butler son solo algunos ejemplos de las celebridades que han convertido a estas zapatillas en un must-have en las redes sociales. Los influencers también han contribuido a su popularidad, catalogándolas como un calzado versátil y de moda. Todo esto llega en un momento crucial para Adidas, luego de la fallida asociación con el rapero estadounidense Kanye West y su línea Yeezy, lo cual dejó un vacío en las ventas de la marca.

La escasez de las Samba en las tiendas era evidente hace unos meses, pero la situación ha cambiado drásticamente. Según el CEO de Adidas, Bjorn Gulden, han estado surtiendo los canales de distribución con cientos de miles de pares de las codiciadas zapatillas. Y no se trata de una cantidad mínima, ya que se espera que para fin de año haya millones de pares disponibles.

Este éxito repentino ha supuesto un gran desafío para la marca deportiva, ya que ahora deben aumentar significativamente su producción para satisfacer la demanda. Precisamente, la escasez inicial fue uno de los factores que generó tanta expectación y admiración por las Samba. Según el Wall Street Journal, actualmente la producción mensual de estos tenis podría alcanzar los 15 millones de pares al año, e incluso más.

📝131023 #ELLE US 🇺🇸 mentioned #JENNIE alongside Bella Hadid, Hailey Bieber, Kendall Jenner, Harry Styles, and Frank Ocean on the popularity of @adidas Samba



