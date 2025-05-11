TIME Best Inventions 2025: Histórico doble galardón señala al líder de la tecnología emergente

La reconocida marca Honor, marca global líder en IA para dispositivos y ecosistemas, aseguró dos codiciados lugares en la lista TIME Best Inventions 2025, un sólido reconocimiento al compromiso continuo de la marca con la innovación y la investigación y desarrollo (I+D).

Además, es la única compañía en recibir múltiples premios por innovaciones en la categoría de smartphones, consolidando su liderazgo tecnológico en el sector a nivel global.

Este premio reconoce el avance en tecnología de baterías, que supera los límites de densidad de las baterías estándar de iones de litio, permitiendo que dispositivos plegables sean más delgados y con mayor autonomía.

Su innovador diseño de batería permite compactar los materiales a la vez que extiende la duración de la carga. La batería Silicon-carbon que contiene un 25 % de silicio, tiene apenas 2.3 mm de grosor y ofrece 6,100 mAh de capacidad, debutó recientemente en el HONOR Magic V5, el plegable más delgado del mundo.

Esta innovación responde a las crecientes amenazas en línea, al contar con un detector de deepfakes integrado en los smartphones. La herramienta permite escanear directamente las videollamadas en el dispositivo en busca de señales típicas de deepfakes (videos falsos muy realistas), como cuadros distorsionados o movimientos faciales poco naturales, reduciendo la latencia y evitando la transmisión de datos externos.

Esta innovadora función ha sido reconocida como un “protector pionero en su tipo”. Al respecto, Jianfa Sun, presidente de MagicOS de HONOR, afirmó que esta innovación “traslada del usuario al dispositivo la responsabilidad de la detección de este tipo de contenido , permitiendo a todos desenvolverse en la compleja era de la IA con confianza y seguridad”.

RELACIONADO Estos son los celulares en los que dejará de funcionar WhatsApp este 31 de octubre

El detector de deepfakes con IA integrado en el dispositivo es un claro ejemplo del enfoque de HONOR en utilizar la inteligencia artificial para ofrecer seguridad y protección real a los usuarios.

El doble reconocimiento de esta empresa en los prestigiosos premios TIME valida su importante inversión en I+D y su cambio estratégico hacia un ecosistema impulsado por IA, consolidando a la empresa como un motor clave de innovación en la industria global de smartphones.