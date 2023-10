'Tino' Asprilla y su reencuentro 40 años después

Este domingo en Canal RCN se estrenó el especial 'Tino: no nací para perder', con su primera entrega llamada ‘El Rockstar de Tuluá’, que rinde homenaje a uno de los mejores jugadores de la Selección Colombia de Fútbol, donde desde varias posturas se recordarán los mejores momentos de su carrera futbolística y algunos de sus situaciones más polémicas fuera de la cancha.

Tuve la opción de ser mafioso, pero escogí jugar al futbol. Yo no tenía ni idea de que iba a ser futbolista, quería la oportunidad de jugar fútbol profesional

Faustino Asprilla en primera persona compartió también algunos detalles de su vida privada no conocidos hasta ahora sobre sus inicios y lo que fueron sus primeros pasos hacia el camino de la gloria por el que es recordado a nivel internacional.

“Para él poder ir a entrenar con el Valle no tenía ni para el pasaje, debía irse a pie tres o cuatro veces a la semana”, afirmó su amigo Juan Fernando Gallo.

Desde su casa en Tuluá debía tomar un bus para llegar a Cali, durante un año y medio no la tuvo fácil, el ‘Tino’ debía salir desde muy temprano de su casa para poder recorrer casi 2 horas en trayecto y llegar corriendo a su entrenamiento. El exfutbolista recuerda con mucha nostalgia el sacrificio que le costaba cada dia, pero afirma que no fue suerte, fue un trabajo constante que tuvo sus resultados.

Los guayos contra ‘El popular’

Desde los 12 años demostró sus capacidades en una cancha donde se encontraba con sus amigos del barrio popular, que fueron invitados a jugar contra un equipo “de ricos”, como los llama el mismo ‘Tino’.

Sus zapatos sin ser una marca reconocida se ganaron el respeto de los "guayos europeos" que tenían sus amigos, la magia de su talento no tenía comparación.

El reencuentro del ‘Tino’ 40 años después

Sus amigos siempre han sido un vínculo muy importante en su vida, los mejores recuerdos los lleva con quienes entrenó desde niño, con quienes aprendió a montar moto y las primeras veces que se enamoró.

Cuando llegó al Cúcuta, Edgar Odspina, primer técnico del ‘Tino’ Asprilla, creyó desde el primer momento en el talentodel 'Tino', su debut fue impresionante con dos goles al exarquero de la Selecciòn Argentina, Sergio Goycoechea, que jugaba en su momento con Millonarios. No contento días después logró abrir el marcador en El Campín, en la capital del país, una jugada que lo puso en el radar a nivel nacional desde sus inicios.

Un legado que busca compartir

Estudió en la escuela Sarmiento Lora, donde gracias a su talento nunca tuvo que pagar, un mensaje que hoy réplica en la escuela de entrenamiento ‘Cafa’, donde comparte su legado y espera que las nuevas generaciones puedan encontrar en el deporte un refugio, tal y como lo fue para Asprilla.

“Me preguntan el por qué no montar una escuela de fútbol, donde los muchachos paguen para que los entrenen, pero no me da el corazón. No soy capaz de que un niño no pueda pagar una mensualidad y negarle la oportunidad de entrenar. Siempre soñé en tener una escuela, pero donde yo les de a ellos todo, no ellos a mi”

La pasión por el fútbol y el amor por su carrera lo han llevado a ser una de las figuras más reconocidas en la historia del fútbol colombiano, con un corazón que en agradecimiento busca devolverle a las siguientes generaciones las oportunidades que le dieron a él.