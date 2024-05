Recomendaciones para que la batería del celular dure más tiempo

El celular se ha convertido en una herramienta de uso permanente. Con el auge de la era digital, es indispensable contar con un dispositivo de este tipo, especialmente porque, con el paso de los años, cada vez más se modernizan y adaptan a las necesidades de las personas.

Los dispositivos son variados y dependen del gusto del usuario. Ya sea por su rendimiento, capacidad, tamaño, color, e incluso por la marca; en el mercado hay cientos de opciones para la gente.

Todos los celulares comparten algo en común, su batería. La carga es fundamental a la hora de utilizarlos correctamente. Sin embargo, un mal manejo hace que en un momento, la pila termine afectada, haciendo que toque reemplazarla o, en el peor de los casos, cambiar de celular.

No usar cargadores genéricos

Por eso, el portal enfocado en tecnología, Computer Hoy, presentó una serie de recomendaciones a la hora de emplear correctamente el celular sin riesgo de afectar la batería. Si bien no hace que el dispositivo dure para siempre, ayuda a prorrogarle un poco más su vida útil.

Al momento de adquirir un celular, sin importar el modelo, viene incluido su respectivo cargador de corriente eléctrica. No obstante, suelen haber casos que, por cualquier circunstancia, el cable se pierde.

Las personas suelen optar por un cargador genérico que sea más económico que el original. Si bien se podría pensar que es una decisión acertada en la relación calidad/precio, los expertos aseguran que no es así.

El hecho que los cargadores no sean originales, a pesar de ser aptos para el celular, implica que la batería se deteriore aún más rápido, debido a que es diferente la carga eléctrica capaz de soportar y recibir.

En algunos casos, los cargadores genéricos vienen con hardware nefasto y de mala calidad, lo cual termina siendo perjudicial para el dispositivo a largo plazo.

Preservar los ciclos de carga

Otro consejo de los expertos radica en el mal uso. Para tener el celular cargado durante el día, las personas aprovechan para dejarlo cargando toda la noche. Esta práctica no es del todo positiva para el aparato.

La recomendación es dejarlo cargando hasta que alcance la totalidad del 100%. Después de eso, no es bueno seguir cargándolo, sino desconectarlo para no sobrecargar la batería.

De la mano con este punto, el ciclo de carga es fundamental para optimizar el rendimiento del celular. Cada dispositivo cuenta con ciclos predeterminados, lo cual corresponde al tiempo que se puede utilizar el aparato antes de su descarga.

Los expertos indican que un truco es no dejar que el dispositivo baje de 20% y cargarlo solamente hasta 80% en el día. En ese lapso, se sugiere no utilizarlo, para que el consumo de carga no se vea perjudicado ni ralentizado.

En ese orden de ideas, la clave es cargarlo de 20% a 80% en el día y dejarlo que cargue hasta el 100% en la noche, sin excederse después que tenga la pila completa.