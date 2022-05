El emotivo reencuentro con el que Aida Victoria celebró el Día de la Madre

Aida Victoria Merlano se ha convertido en una de las influenciadoras más reconocidas por su contenido directo y sus opiniones políticas. Sin embargo, varias veces ha estado en el ojo del huracán, debido a los procesos penales que enfrenta su madre, Aida Merlano, por los vínculos con la compra de votos en el Caribe colombiano y las reveladoras declaraciones que ha dado ante la Corte Suprema de Justicia que enlodan a numerosos empresarios y políticos.

Esta vez, en el marco de la celebración por el Día de la Madre, Aida Victoria compartió en sus redes sociales un video del emotivo reencuentro con su mamá, quien se encuentra prófuga de la justicia en Venezuela.

En la publicación se puede ver a la influenciadora llegar hasta donde se encuentra Aida Merlano; al verse, ambas se apresuran a darse un abrazo que dura varios segundos.

En las imágenes, se puede ver a la excongresista barranquillera claramente conmovida, mientras se lee un mensaje que dice: “Nuestras almas siempre van a estar juntas, sin importar donde estés (...) Un abrazo que teníamos guardado hace más de dos años”.

El conmovedor momento fue compartido junto a un mensaje en el que Aida Victoria agradeció a su madre y le expresó el amor que siente por ella.

Feliz día ma. Me hiciste una mujer fuerte y decidida; me enseñaste a enfrentar los problemas con “la cabeza alta y los ojos bien abiertos”; me enseñaste que la esencia de la vida no está en lo que tienes sino en lo que das… Gracias por cada cosa que has plantado en mí y que me ha hecho ser quien soy. Te amo infinito.