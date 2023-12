Shakira estaba destinada al éxito: 'desempolvaron' sorpresiva entrevista cuando tenía 11 años

Después de su ruptura con Gerard Piqué, Shakira tuvo un resurgimiento musical y personal.

"Les he prometido que voy a ser feliz", fue la promesa que le hizo la artista barranquillera durante los Premios Grammy Latinos a sus hijos, Milan y Sasha. Ahora, está incursionando en nuevos géneros y lanzando éxitos mundiales. Además, advirtió que en el 2024 sorprenderá a sus seguidores con un nuevo álbum y un tour mundial, "será la gira de mi vida", dijo.

'Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53', 'TQG', 'Acróstico', 'El Jefe', 'Monotonía', 'Copa Vacía', 'Te Felicito', le han dado la vuelta al mundo. Shakira tiene casi 60 millones de oyentes mensuales en la plataforma de 'Spotify', siendo una de las más escuchadas a nivel global.

Pues bien, en redes sociales 'desempolvaron' un video de la infancia de la artista atlanticense. Con escasos 11 años, 'Shaki' ya demostraba su enorme talento. Aparece hablándole a una cámara con total naturalidad, relatando sus diferentes pasiones artísticas, como el baile y el canto.

¿Qué dice Shakira en el video que circula en redes sociales?

"Voy a cumplir 12 años el 2 de febrero. Llevo como dos años cantando y me ha ido muy bien, bailando llevo más tiempo. Comencé a bailar árabe, porque también bailo árabe, desde los cinco años y toda la vida me ha gustado más el baile, el canto lo vine a descubrir hace como tres años y hace como dos estoy participando en la televisión y actuación", empieza diciendo la cantante oriunda de la 'arenosa', de 46 años.

"Yo no descuido mis estudios en ningún momento. Yo hago cada cosa en su lugar y a su momento. Yo bailo árabe, la música popular y rock, también. Toda mi familia tiene una 'vena' artística muy grande. Y yo desde pequeñita, si no pintaba bailaba; si no bailaba hacia otra cosa, pero nunca me podía quedar con los brazos cruzados", concluyó.

Emotivo video de Shakira, con 11 años