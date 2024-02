Westcol enciende las redes sociales con su posible boda con Aída Victoria Merlano

Durante los últimos días, Westcol se ha encargado de revolucionar las redes sociales de todos sus seguidores, pues luego de lo acontecido con la polémica foto sobre presunto maltrato animal, ahora el antioqueño estaría planeando el matrimonio con su pareja sentimental Aída Victoria Merlano, lo que generó asombró entre todos los cibernautas.

La encargada de dar a conocer la noticia fue la misma Aída Victoria Merlano, quien en una interacción con todos sus seguidores reveló que está planeando su matrimonio con Westcol, a pesar de las diferentes críticas que se ha generado a través de las plataformas digitales sobre su relación.

“Hermosa, vive ese amor tan lindo, ¿para cuándo el baby?”, fue el mensaje que le escribió una seguidora a la reconocida influenciadora, quien agradeció los buenos deseos y afirmó que Westcol y ella tienen muchos planes juntos, entre ellos resalta en casarse y convertirse prontamente en padres.

Westcol y Aída Victoria Merlano planean boda

"Yo me muero por ser mamá y Luis se muere por ser papá y nosotros hemos estado hablando sobre eso”, fue la respuesta de Aída Victoria Merlano, quien aprovechó el mensaje de la seguidora para asegurar que "queremos un bebé ya".

Además, Aída Victoria Merlano aprovechó la oportunidad para enviarle una indirecta muy directa a Westcol, pues señaló que antes de convertirse en madre quiere casarse, abriendo la posibilidad de que se presente la boda antes de que se acabe el 2024 “yo quiero primero casarme, ¿listo?”, aseguró.

Sin embargo, la barranquillera dejó claro que no era una indirecta para Westcol, ya que han tenido varias conversaciones sobre lo que será la boda, afirmando que muy pronto habrá ceremonia e incluso antes de que se acabe el presente año.

“Mentira, no es una indirecta, ya hablamos de eso y nos vamos a casar antes de que se acabe el año, seguro pronto me verán embarazada”, aseguró Aída Victoria Merlano.

Reacción de los seguidores tras la boda de Westcol y Aída Victoria Merlano

Tras la noticia de Aída Victoria Merlano, todos los medios de comunicación y seguidores de los influenciadores mostraron su asombro, puesto que muchos de ellos aseguran que son temas para llamar la atención, teniendo en cuenta los actos en lo que se ha visto involucrado el antioqueño y la barranquillera.

"Hay personas que no han fortalecido su individualidad y aun así piensan en multiplicarse, y me atrevo a decirlo porque ella exterioriza sus vacíos y es evidente en su inestabilidad", "Me da cosita con Aida, esa mujer ha estado tan falta de cariño que se enamora de cualquier chirrete con plata", "¿Ya están pensando en tener hijos? Se ve que los dos tienen bastantes vacíos emocionales", fueron algunos comentarios.