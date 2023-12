"Es gigante", Yeferson Cossio sorprende con su estatura tras dolorosa cirugía de alargamiento de piernas

Hace varias semanas, el reconocido influenciador colombiano Yeferson Cossio, se remitió a la que es considerada la cirugía más dolorosa del mundo, la cual consiste en una serie de procesos para ganar varios centímetros en sus piernas.

Conocido por su franqueza y su tendencia a compartir abiertamente su vida en las redes, Cossio no ha ocultado los detalles de este procedimiento que ha desatado un sinfín de comentarios y especulaciones entre sus seguidores.

"Me hice la cirugía más dolorosa de todo el mundo. Hace dos años, aproximadamente, yo tuve algo con las piernas que realmente no lo quise decir, porque son temas muy personales. Hubo un millón de especulaciones tipo iluminati que realmente no me importaban. Que hablen de mí me sirve. Pero la que más me impactó fue el estiramiento de piernas. Me puse a investigar, a conocer gente y sí existe", reconoció el paisa en su momento.

Los sorprendentes cambios de Cossio

Ahora bien, ya con el proceso en avance, el colombiano decidió publicar en redes sociales un video donde se observar la gran cantidad de centímetros que ha ganado, tanto así, que su hermana Cintia Cossio se mostró muy sorprendida con el cambio extremo.

"En este momento estoy midiendo 1.83", contó el joven. "En qué momento creció tanto, parece normal. Es gigante", expresó su hermana Cintia.

Sumado a eso, Yeferson aprovechó para bromear frente a la situación, característica muy propia, pues él siempre ha intentado sacarle provecho a todo lo que ocurre en su vida, ya sea bueno o malo.

"Lo hice por pura estética"

Cossio recordó a sus millones de seguidores que este proceso quirúrgico se lo hizo por pura estética. Dicha cirugía ha mantenido al influenciador alejado de las redes sociales, pues se tiene que remitir a terapias y demás.

Cossio ha enfatizado que, pese a los retos y la intensidad del proceso, no se arrepiente de su decisión. Con un enfoque en la transparencia, ha prometido mostrar tanto los aspectos positivos como los negativos de su viaje postoperatorio a sus seguidores.