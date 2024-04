Yina Calderón reveló su pasado escolar y su lucha contra el bullying: testimonio conmovedor

La influencer colombiana Yina Calderón, conocida por su presencia en redes sociales y su participación en Protagonistas de Novela, abrió su corazón recientemente para hablar sobre una etapa difícil de su vida: su adolescencia marcada por el bullying debido a su aspecto físico.

A pesar de los momentos difíciles, Yina ha encontrado fuerza y aceptación en su transformación, que ha sido motivo de controversia entre sus seguidores.

Desde que se dio a conocer en Protagonistas de Novela, Yina ha protagonizado diversos escándalos que han dejado huella en la memoria de los internautas. Sin embargo, uno de los aspectos menos conocidos de su vida es la difícil etapa de bullying que vivió durante su tiempo en el colegio. En una dinámica de "quién es la más fea y la más linda" en el salón, Yina siempre era señalada como "la más fea del salón", una situación que la marcó profundamente.

Testimonio revelador de Yina Calderón

"En el colegio era la más fea, hacían esa dinámica en los salones de quién es la más fea y la más linda, entonces todo eso me hizo fuerte. Yo siempre ganaba. 'La más fea del salón' siempre Yina Calderón. Y me hacían el ‘tamal’. Sufrí mucho bullying durante mi etapa de escuela", reveló recientemente en sus redes sociales.

A pesar de las críticas y burlas que recibía, Yina ha transformado su apariencia a través de cirugías estéticas, lo cual ha sido motivo de controversia y debate en internet. Sin embargo, para ella, estos procedimientos han sido una forma de empoderamiento y de sentirse mejor consigo misma. "A mí no me preocupa el ataque porque yo también lo hago, yo no soy una cereza en dulce, entonces, tampoco me afecto porque me ataquen, me dicen de todo y yo no me indigno. Tienes que ser fuerte o si no, no aguantas este camino", expresó.

Revelaciones de Yina Calderón en las redes sociales

Entre las cirugías que Yina ha mencionado públicamente se encuentran la reconstrucción de glúteos, extracción de biopolímeros y otros arreglos estéticos. Su cuerpo ha experimentado múltiples transformaciones a lo largo de los años, y cada una ha sido documentada en sus redes sociales.

Aunque el camino de Yina ha estado marcado por altibajos y críticas, ella continúa su camino con determinación y fuerza. A pesar de las adversidades, ha logrado convertir las experiencias negativas en lecciones de vida y crecimiento personal. Su historia es un recordatorio de que, a pesar del bullying y las críticas, es posible encontrar la fuerza interior para aceptarse y amarse a uno mismo.