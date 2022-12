Alerta por licor adulterado: 23 personas han fallecido y 38 han resultado intoxicadas

Es grave y preocupante la situación en Bogotá y Cundinamarca por cuenta de la venta de licor adulterado.

Cifras de las autoridades revelan que este 12 de diciembre, aumentó el número de muertos tras la ingesta de este tipo de bebidas y con esto, se multiplica el drama de decenas de familias. Según información, ya van 23 personas fallecidas y 38 intoxicadas.

Solo en Soacha, Cundinamarca, se han registrado 7 casos y en Bogotá 16.

Por esto, los profesionales en salud recomiendan a los ciudadanos estar alerta en esta época de diciembre y comprar el licor en sitios de confianza.

Por su parte, la Secretaría de Salud ha dispuesto a un grupo de profesionales encargados para revisar botella por botella e identificar en qué recipiente están las sustancias tóxicas.

“Lo ideal es que no reciba tragos de personas desconocidas, que no consuma bebidas que no conoce y que, si tiene un síntoma como visión borrosa, agitación al respirar, acuda al médico de manera inmediata. No se automedique”, indicó Mauricio Alarcón, subdirector de vigilancia en salud pública de Bogotá.

El experto también reveló un método que puede ayudar a identificar si un trago está adulterado o no.

“Lo frota en las manos y al momento de olerlo, debe penetrar inicialmente el olor al alcohol y luego el característico de la bebida. Mientras que en las bebidas falsificadas el olor característico al alcohol puede durar más tiempo al frotar en las manos”, añadió Alarcón.

Las marcas con licor adulterado

Entretanto, en las recientes horas el Invima reveló cuáles son las marcas en las que se han identificado la presencia de sustancias tóxicas.

“El Invima ha detectado, mediante denuncia y a través de las Entidades de Salud, la comercialización de bebidas alcohólicas que no cuentan con autorización sanitaria para su elaboración, envasado y comercialización; incumpliendo los artículos 7 y 12 del Decreto 162 de 2021″, se lee en el documento.

El informe también reveló que han sido confiscadas botellas con marcas de El Parrandero, Ardiente El Gran Niche Xtreme y Anis Cartujo.

