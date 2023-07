¿Quién era la víctima de sicariato en el norte de Bogotá?

Este lunes 24 de julio, Alberto Ortega, un hombre de 57 años fue asesinado a las afueras del gimnasio Bodytech en la Calle 85 con Carrera Séptima, hacia las 2:00 p.m. En el hecho, dos hombres en motocicleta esperaron que saliera del establecimiento deportivo para posteriormente desenfundar su pistola y acabar con su vida.

Luego de recibir dos disparos, la víctima cayó al suelo, mientras los delincuentes huyeron del lugar y hasta el momento se desconoce su paradero.

Tras hacerse pública su muerte, la alcaldesa Claudia López se pronunció:

“La víctima de sicarios era un comerciante con anotaciones penales por tráfico de estupefacientes, estafa y extorsión. ¡Si tenía asuntos penales pendientes debía ser sometido a la justicia no a sicarios!”, mencionó la alcaldesa de Bogotá.

¿Quién era Adolfo Ortega?

De acuerdo con las primeras investigaciones, la víctima se dedicaba a la compra y venta de carros de lujos, entre ellos, vendía automóviles deportivos de marcas como Porsche.

Al parecer, Ortega también tenía acciones en la cadena La Palettería y contaba con anotaciones judiciales en el 2017.

Ante este asesinato, Claudia López recalcó: “¡El vacío que dejan la reducción policial y la impunidad judicial lo están cubriendo sicarios con ajusticiamiento criminal!”, mencionó la alcaldesa.

Claudia López se pronunció ante este asesinato

La mandataria de Bogotá arremetió contra el gobierno de Petro y los anteriores: “¡Hasta cuando el nivel nacional (no solo este gobierno, sino desde mucho antes) entenderá que invertir en seguridad y justicia ciudadana, no es un lujo, sino una necesidad imperiosa!. ¡Tienen que darnos, no quitarnos policía!”, mencionó López.

La víctima de sicarios era un comerciante con anotaciones penales por tráfico de estupefacientes, estafa y extorsión. Si tenía asuntos penales pendientes debía ser sometido a la justicia no a sicarios!

El vacío que dejan la reducción policial y la impunidad judicial lo están… — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) July 24, 2023

Adicional a ello, López pidió más seguridad: “Tienen que construir más cárceles que funcionen, no que sean centros de crimen. Y apoyar a fiscales y jueces para que sean ellos los que impartan justicia”, dijo la mandataria de la capital colombiana.

Pese a sus palabras fuertes y directas contra el Gobierno y el sistema judicial, sus declaraciones generaron polémica en las redes sociales, ya que muchos internautas consideraron que debería asumir su responsabilidad al ser la alcaldesa de Bogotá.

