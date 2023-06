Alejandro Gaviria: “La idea de un lobo solitario parece describir al presidente Gustavo Petro”

Alejandro Gaviria continúa en la arena política y habló con el director de Noticias RCN, José Manuel Acevedo, sobre la actualidad del país: las reformas que se discuten en el Congreso, Laura Sarabia, Gustavo Petro y la economía, entre otros temas.

Desde uno de sus lugares favoritos -el Centro Cultural Gabriel García Márquez-, el exministro de Salud aseguró: “Yo soy un liberal”. Y sobre las diferencias con el presidente, destacó: “Yo creo que esa diferencia de opinión tiene que ver con una decisión que fue problemática de alguna manera, cuando yo decido hacer parte del Gobierno de Gustavo Petro después de haber tenido una campaña en la que yo lo critiqué con vehemencia”.

¿Cómo es el presidente Gustavo Petro?

Acerca de la personalidad del mandatario, Gaviria dijo: “No tuve la percepción de que él tenga un confidente. En Naciones Unidas él había hecho una alusión acerca del lobo solitario, y no la manada. Esa idea de un lobo solitario parece describir al presidente”.

Además, el exprecandidato presidencial habló sobre Laura Sarabia, exjefa de Gabinete, con quien sostuvo “una buena relación. Dirigió un comité estratégico que nosotros teníamos. Pero noté que ese comité comenzó a perder importancia. Y es un poco la historia de un cambio de planes que no fue planeado, porque cabe la contradicción”.

Rodolfo Hernández y Alcaldía de Bogotá

Gaviria también se refirió al excandidato presidencial Rodolfo Hernández. Fue consultado sobre si creía que con él el país estaría mejor, y contestó: “Yo creo que no. Yo creo que no porque sería un país más polarizado aún, sería un país con muchas ilusiones frustradas y la historia política reciente de Rodolfo Hernández es problemática. Él fue condenado por la Procuraduría, él no quería ser presidente”.

Alejandro Gaviria afirmó que por ahora no tienen un candidato predilecto para la Alcaldía de Bogotá. “Lo voy a mirar bien, pero sé que tengo que tomar una decisión. A alguno apoyaré de alguna manera”, concluyó.