Las aterradoras condiciones en las que viajan las "narcovacas": una modalidad al estilo Pablo Escobar

La incautación de 4,5 toneladas de cocaína dentro del buque colombiano Orión V, el 28 de enero, encendió las alarmas de lo que podría haber detrás de la exportación de bovinos colombianos a países tan lejanos como el Líbano; el destino final de esta embarcación.

El cargamento de droga fue descubierto entre las 1.750 reses que se encontraban en deplorables condiciones al ser detenidas en las Islas Canarias, por las autoridades de España.

Desde el 2019 esta práctica del narcotráfico, propia del capo de la mafia, Pablo Escobar, ha venido aplicándose con cierta frecuencia en naves de este tipo. Pues así lo explicó la senadora y defensora de los derechos de los animales, Andrea Padilla, quien le ha seguido la pista a esta situación desde ese momento.

Todo comenzó con “algunas sospechas de que en estos barcos estaban traficando drogas”, tras conocerse la detención de una embarcación proveniente de Colombia en el Puerto de Las Palmas, también en Canarias; con cinco mil animales vivos. Al momento de hacer la inspección, la Policía española reportó que no fue procedente por los olores que demandaba la cantidad de animales muertos y en descomposición que habían encontrado. Una modalidad similar a la de Pablo Escobar, quien usaba los excrementos de los animales exóticos que entraba ilegalmente a Colombia para camuflar la cocaína.

De ahí en adelante, Padilla ha seguido muy de cerca este tipo de situaciones asociadas con el narcotráfico. “En esa época pusimos por primera vez el tema en la agenda, a través de un proyecto de ley, pero fue ahora como senadora cuando tuve la oportunidad de radicar esta iniciativa”. Sin embargo, la propuesta se cayó en el Congreso por falta de votos.

Es dramática la situación que viven los animales que hacen parte de “un negocio innecesario y cruel”.

La tragedia del ganado de exportación

La crueldad que viven los animales en estos “barcos de la muerte” es perversa.

Uno de los pecados contra estos animales es que “se está exportando ganado de hasta 300 kilos, animales muy flacos que deberían tener mínimo de 400 kilos, una situación que termina siendo un negocio muy lucrativo para los grandes exportadores”.

La tragedia de los animales es doble; una para los que sobreviven y otra para los que mueren en el camino: “los vivos son matados en unas condiciones dramáticas, sin aturdimiento, los degüellan sin que hayan perdido previamente la conciencia, y por supuesto esto hace que los animales sufran muchísimo porque están conscientes y se están desangrando. Les cortan los tendones, les sacan los ojos; es una cosa dramática”.

En el caso de los que van muriendo en el barco los van arrojando al mar enteros. Aunque existe la regla de que los animales se deben arrojar, previamente deben ser despostados o descuartizados, pero “en el caso de Colombia los arrojan enteros, tanto así que se han encontrado cadáveres de vacas y de toros en balnearios, animales que llegan a las islas en cuerpo, lo que significa una contaminación marítima.

Va 🧵 sobre los #BarcosDeLaMuerte ☠️🐃 y el hallazgo de cocaína (4.5 toneladas) en uno de ellos (el Orion V, antes llamado Spiridon) que iba a Beirut (Líbano) con 1.750 bovinos. La ministra @CeciliaLopezM sigue guardando silencio.#OjoAlDato 📌1 @petrogustavo @FiscaliaCol pic.twitter.com/dZ0bw0KRXJ — Andrea Padilla Villarraga (@andreanimalidad) February 3, 2023

Las irregularidades detrás de ‘Orión V’

La senadora explicó una situación que podría ser un tanto sospechosa sobre los antecedentes de la embarcación que fue incautada en los últimos días. De acuerdo con Padilla, Orión V es el mismo buque conocido como Spiridon, al que presuntamente le cambiaron el nombre luego de que se destapara su participación en el tráfico de drogas. “Este barco tiene 58 hallazgos graves y está en la lista negra de los buques para transporte de animales. Es el mismo buque, solo que les cambian de nombre cuando hay alguna situación de desprestigio”.

Aunque la animalista desconoce quiénes son los propietarios, tiene claridad de que son buques contratados por empresas exportadoras como: Gold Land, Frontera Vacana y Expo Ganados, que son las representaciones más grandes del país.

Son de familias de grandes, familias ganaderas exportadoras. Son ellos los que contratan estas embarcaciones, pero el actor más importante es la empresa exportadora, porque los ganaderos venden sus animales, pero las exportadoras son las que los montan el buque y la que tiene la responsabilidad en el traslado y la llegada".

En cuanto al Gobierno, la senadora fue enfática en pedir una respuesta y un pronunciamiento ante el silencio de este tipo de casos, puesto que el Ministerio de Agricultura y el Instituto Agropecuario Colombiano (ICA) dice no tener injerencia ni responsabilidad sobre esto luego de que embarcaciones salen del país.

“Esa es mi pelea y es que el Ministerio de Agricultura, a través del ICA no puede decir simplemente esto es un negocio que se realiza bajo las normas del Free on board (FOB) que es una cláusula de comercio internacional “que quiere decir que los animales se entregan en el puerto y ahí ya no responden”.

Y “debería ser el Ministerio de Agricultura quien garantice que todo salga bien durante el viaje y los animales lleguen bien. Son animales colombianos que se van con la marca del país y no puede ser que cualquier cosa que pasa en el trayecto no tiene que ver con ellos”.

Sobre esta situación hay algo adicional y es que se han planteado medidas para proteger a los animales de exportación, además de un sistema de vigilancia que pueda evitar el acceso de droga que convierte estas embarcaciones en sistemas camuflados en favor del narcotráfico.

Las propuestas se centran en las condiciones de exportación: cuántos animales deben ir en cada embarcación, cuál es el espacio por metraje en el que debe ir cada animal, que los animales vayan debidamente vacunados, el apoyo de veterinarios y técnicos para proteger a los animales durante el viaje.

“Es increíble que el ICA se resista a que haya cámaras de videovigilancia, a que vayan equipos veterinarios, técnicos en sanidad animal y a que se generen haciendo eco de las solicitudes de los exportadores y los ganaderos que no quieren que los vigilen nadie”.

Su explicación para que eso no se instale es que es una responsabilidad muy costosa y que evidenciar lo que hay en los barcos se convierta en la definición un país poco atractivo para las exportaciones.