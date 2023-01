Compromiso Valle: la iniciativa que transforma la vida de cientos de jóvenes

Nuestra periodista de Noticias RCN, Rossy Lemos, fue testigo del encuentro entre un grupo de jóvenes de la llamada primera línea y empresarios de la región.

Luego del llamado estallido social a mediados de 2021, Cali fue epicentro de manifestaciones que terminaron afectándola física y socialmente y ahí más que nunca sobresalía la división: por un lado el sector privado como los empresarios, por otro quienes salieron a las calles a manifestar su inconformismo y por el otro los llamados ‘ensanduchados’, ciudadanos que quedaron en medio de protestas y bloqueos y la inacción de sus gobernantes y es que estos sectores que parecían irreconciliables lograron convertirse en el ejemplo perfecto de la unión.

Como nunca en su historia reciente, Cali ardía y no solo sus calles y edificaciones sino también su esencia, pues estaba fracturada por donde se le viera, todo parecía que sus más de 2 millones de habitantes no cabían en la misma ciudad.

Joaquín Lozada, empresario indicó:

“Si no hacíamos algo no seguíamos matando estamos perdiendo vida todos los días, desafortunadamente y muy tristemente fallecieron muchos jóvenes y eso no podía seguir así entonces nosotros los empresarios dijimos hay que hacer algo“.