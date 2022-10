Denuncian delicadas irregularidades en contrataciones de colombianos en la ONU

Dos jóvenes colombianos profesionales ambientales conversaron con NoticiasRCN.com y denunciaron que fueron víctimas de irregularidades durante su proceso de selección y contratación en la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (Unodc). De acuerdo con la información aportada por estas personas, se trata de un proceso que demora varios meses, en el que son sometidos a rigurosas pruebas y entrevistas, pero que finalmente no llegan a feliz término, sin razón aparente.

Las convocatorias para estos cargos fueron publicadas en el portal oficial de la Unodc, donde se explica claramente la vacante ofertada y las fechas límite para las postulaciones.

Aunque todo pareciera indicar que se trata de una convocatoria seria y de importante renombre, ocurren una serie de irregularidades que estarían vulnerando no solo el tiempo de los aspirantes, sino su estabilidad laboral, puesto que al avanzar en el proceso de selección, la entidad exige que sea radicada entre los documentos solicitados para la contratación, la respectiva carta de renuncia. Lo grave está en que finalmente la firma del contrato no se realiza.

Cronología de irregularidades en procesos de selección

Para el mes de julio, un joven inició su postulación a la convocatoria, a través de la página web de la Unodc, en vista de que cumplía con el perfil requerido, envío dentro de los plazos establecidos los requerimientos y el ‘formulario P11’ para avanzar en el proceso. Al cabo de una semana, recibe una notificación vía correo electrónico en la que le informan que su aspiración ha sido aceptada y que debía cumplir con el siguiente filtro que era una prueba técnica.

Efectivamente esta persona siguió los lineamientos y realizó la prueba “que duró alrededor de dos horas y que no solo implica tiempo, sino preparación”. Al cabo de unos 15 días, recibe un nuevo correo en el que le indican que continuaba el proceso y ahora debía tener una entrevista con un panel de funcionarios de la entidad.

Presentó la entrevista y no recibió más información, por lo que dio por hecho que no había pasado este filtro. Sin embargo, más de dos meses después, “me notificaron que yo había sido la persona seleccionada dentro de este proceso y que necesitaban las referencias de los últimos tres supervisores”.

“Me dicen que bienvenido, que ya hago parte de la ONU, un mensaje que da por entender que ya no hay vuelta atrás y que ya lo que viene es la firma del contrato”. La contratación se realizaría en un lapso de una o dos semanas.

Entre los documentos que me solicitan, debo pasar la radicación de mi carta de renuncia de mi trabajo actual.

Aún con el miedo de dejar su trabajo, esta atractiva oferta lo llevó a hablar con su jefe y notificarle que se iba a trabajar con la ONU. La noticia no fue bien recibida, pero aún así continuó.

Cuando estaba a punto de entregar la carta de renuncia, recibió una llamada en la que le dicen que “el proceso se demoraba por unos cambios en el proyecto”. A lo que el joven solicitó que por favor le enviaran la notificación por escrito puesto que esto le iba a afectar al renunciar a su empleo.

Al final de la tarde me dicen que definitivamente el proceso no se demora, sino que se cancela.

Ante esta situación no tuvo más remedio que hablar nuevamente con su jefe para mantenerse en el puesto que ocupaba. Para este joven lo insólito es que un proceso de más de tres meses se caiga en un solo día, luego de que incluso le dieron la bienvenida a través de un correo.

“Es jugar con los intereses de las personas, afectándolas moral y económicamente”.

“Lo curioso es que no es la primera vez, pues otras personas han pasado por lo mismo, luego de varios meses de un proceso de selección, les notifican que fueron elegidos y luego no avanza más, hasta ahí llega”.

Contrataciones fallidas en simultáneo

NoticiasRCN.com conoció el caso de otra joven que pasó por lo mismo de la historia anterior. Sin embargo, esta vez, al solicitarle como requerimiento obligatorio la radicación de la carta de renuncia, esta profesional ambiental no volvió a ser contactada.

Afortunadamente, en su caso, no notificó en la empresa donde trabaja que se retiraba, puesto que le generó duda que le dieran tanto interés a su renuncia.

Una persona vinculada con ellos me contaba que ellos trabajan de la mano con entidades públicas y estas les dicen a ellos a quienes quieren que contraten, aunque ya saben a quién van a contratar, sacan la convocatoria y hacen que todo el mundo se presente, pero al final ya saben quién se va a quedar con el puesto.

Para estos jóvenes víctimas de presuntas irregularidades en los procesos de selección y contratación de la Unodc, detrás de esto habría una fachada de contrataciones. Ante esta situación se deberán tomar las medidas necesarias para conocer qué es lo que está ocurriendo con estos casos.

NoticiasRCN.com buscó una respuesta oficial de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, pero hasta el momento no ha habido un pronunciamiento.

