Elecciones 2023: los departamentos que estarían en riesgo, tras advertencia del registrador nacional

El registrador nacional, Alexander Vega Rocha, desde Quimbaya, departamento del Quindío, advirtió que las próximas elecciones en octubre podrían estar en riesgo si continúa la compleja situación de orden público en algunos departamentos del país.

Los próximos procesos electorales estarían en riesgo en por lo menos cinco departamentos del país y por tal motivo, el registrado nacional pidió a las autoridades prestar más atención al orden público en algunas regiones de Colombia.

"Están en riesgo las elecciones territoriales. No podemos arriesgarnos a repetir los hechos del 2002 cuando se aplazaban elecciones, trasladaban puestos y se atentaba contra candidatos, electores y población en general", afirmó Alexander Vega Rocha.

Los departamentos que estarían riesgo para las elecciones regionales 2023

La petición de Vega fue hecha de manera conjunta con la procuradora general, Margarita Cabello y el presidente de la Federación de Departamentos, Roberto Jairo Jaramillo, luego de que conocieron de primera mano las denuncias de los mandatarios regionales, sobre el incremento de los hechos de violencia que atentarían contra las próximas elecciones en octubre en departamentos como Santander, Norte de Santander, Meta, Cauca y Chocó, entre otros.

“Si no se apoyan las Fuerzas Militares y el Gobierno Nacional no entra a corregir estas situaciones, las elecciones territoriales se pueden ver afectadas. Aspiramos a no volver a épocas, de hace décadas, en las que tocaba aplazar elecciones y correr puestos de votación”, comentó Alexander Vega, quien por último lanzó una fuerte advertencia:

“Nuestra democracia es sólida. Podemos tener lista la logística, pero sin tranquilidad en el orden público no podemos tener unas elecciones territoriales en paz. Sin elecciones no hay democracia", finalizó el registrador nacional.

