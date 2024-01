Revelan detalles del abuso y asesinato de menor de 2 años en Bucaramanga

El miércoles 10 de enero un equipo de investigadores de la Policía llegó hasta un hostal ubicado en el centro de Bucaramanga donde testigos indicaron que un residente habría salido del lugar con una bebé.

“Cuando miramos las cámaras él bajó con la niña nosotros quedamos en shock. Nunca pidió ayuda nunca pidió auxilio nada de eso”, relató Javier Páez, administrador del hotel.

La niña, de apenas dos años, fue trasladada hasta un hospital materno infantil a donde llegó sin signos vitales. Según el padrastro, la menor se había caído por las escaleras. Sin embargo, la Policía de manera conjunta con la Fiscalía iniciaron la investigación.

“Se desvirtúa que haya sido por una caída en razón del informe que hacen oportunamente dos peritos de Medicina Legal”, señaló Marisol Ramírez, directora de la Fiscalía Seccional de Santander.

El ente investigador encontró evidencias de que la menor fue agredida física y sexualmente antes de morir. La menor tiene múltiples laceraciones, especialmente en el cráneo.

“Fue víctima de agresión sexual de acuerdo establecido por Medicina Legal. Existen múltiples agresiones, de acuerdo al informe, en todo el cuerpo tenía laceraciones la niña, especialmente en el cráneo”, agregó Ramírez.

La mamá de la niña, Rosa Rodríguez, aseguró que, en el momento de los hechos, no estaba en la habitación que compartía con la que era su pareja, una hija de cinco años y su hijastro. “Dije, Dios mío le pasará algo a las niñas, me dice, es urgente, corro, abro la puerta. Me suelta la niña en las manos. Me dijo: la niña se cayó de las escaleras”.

La Fiscalía le imputará el cargo de feminicidio agravado y solicitará que sea enviado a prisión.

Detenido vinculado a crimen de la menor en Bucaramanga cuidaba a varios niños

El coronel Henry Bello, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, indicó que el hombre detenido como presunto responsable del crimen de la niña de 2 años en la capital de Santander es colombiano y vivía con su pareja de origen extranjero, dos niñas de ella y uno propio.

Según informaciones, mientras su compañera sentimental trabajaba en un establecimiento de comercio, el hombre se encargaba del cuidado de los menores.

Tras su detención, los pequeños fueron puestos a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para adelantar el procedimiento de restablecimiento de derechos.

Madre de niña asesinada en Bucaramanga denuncia amenazas

Luego de lo sucedido, Rosa Ramírez, madre de la pequeña, denunció que está recibiendo amenazas: “Me decía que yo les iba a pagar lo que estaba haciendo a ellos, que todo ese sufrimiento yo se los iba a pagar a ellos”.

El comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga aseguró que tienen conocimiento de las amenazas y que unidades del grupo de Infancia y Adolescencia de la Policía acompañan a la víctima.

“Vamos a adecuar las medidas de protección para que esta persona que es víctima no le vayan a cometer una conducta delictiva”.