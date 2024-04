Las cifras de Compensar EPS que la llevaron a solicitar ser liquidada

Mediante un comunicado de prensa, la caja de compensación familiar Compensar informó que radicó una carta ante la Superintendencia de Salud para aprobar su retiro total y voluntario del Sistema de Seguridad Social en Salud.

Según expuso la entidad, la decisión radica en la compleja situación financiera que han afrontado, la cual ha afectado la viabilidad y sostenibilidad del programa Compensar EPS. Básicamente, la caja de compensación aseguró que no pueden garantizarle el servicio a los afiliados respaldado con garantías de calidad y oportunidad.

Por lo tanto, le solicitaron a la Supersalud el retiro y liquidación voluntaria de su programa de EPS, además de poder seguir atendiendo a los usuarios de la mejor forma posible mientras se lleva a cabo el respectivo trámite de intervención.

Actualmente, Compensar cuenta con 2.16 millones de afiliados, siendo la mayoría provenientes del régimen contributivo (1.7 millones), superando los 377 mil usuarios del régimen subsidiado.

Los saldos en rojo de Compensar

Al igual que otras EPS, Compensar también tiene saldos en rojo. A finales de julio de 2023, la entidad junto con Sura y Sanitas; le enviaron una carta al Ministerio de Salud en la cual expusieron la situación financiera que afrontaba cada una.

Desde julio de 2023 Sura, Compensar y Sanitas advirtieron al gobierno sobre la insuficiencia de recursos.@GA_Jaramillo tardó 1 mes en responder y no hizo nada. Por el contrario, agravó la situación financiera.



De forma criminal @petrogustavo indujo la crisis sanitaria. pic.twitter.com/WWhNdqW2SX — Andrés Forero CD #1️⃣0️⃣1️⃣ (@AForeroM) April 5, 2024

Las tres entidades llegaron al acuerdo que los recursos provenientes de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) no eran suficientes para atender el servicio, sumado a las deudas.

En la carta en cuestión, se mencionó que la deuda por presupuesto máximos con corte al 30 de junio de 2023 era de $173.000 millones de pesos. Sumado a ello, había una deuda por canastas Covid de $31.206 millones y una insuficiencia UPC de $263.983 millones, entre otros rubros negativos.

“Se ha agotado un capital cercano a los 278.700 millones para Compensar EPS”, reveló la carta, en la cual solicitaron tomar las medidas correspondientes para que se administrara la situación con celeridad.

Adicionalmente, en el documento se dio a conocer que la nómina por año cuesta $260.600 millones y proyectaban pérdidas de $97.000 millones para el año pasado.

El dinero extraviado por Compensar según informe de la Comisión de Seguimiento

Por si fuera poco, la Comisión de Seguimiento a la sentencia T760, encabezada por la exministra de Salud Carolina Corcho, denunció que hay más de $13 billones de pesos extraviados en el sistema de salud, luego de estudiar los balances financieros de las EPS.

En el lapso de 2019 a 2023, hubo $13 billones no encontrados en los balances, por lo que no fueron invertidos en reservas técnicas, caja, pagos a clínicas o proveedores. Básicamente, ese dinero no aparece en el sector salud.

Al detalle, el informe muestra que, del total, Compensar sería responsable de una pérdida consecuente de 982 millones de pesos.

Según el informe, para el cierre de 2023 la EPS contaba con disponibilidad de $16.841.773 millones de pesos. Sin embargo, al descontar el pago por las deudas logrado en ese año, se debía restar un total de $15.357.120 millones de pesos. Por lo tanto, el saldo final tuvo que haber sido de $1.484 millones y no $501 millones de pesos, tal y como encontró la Comisión.