Dictamen de Medicina Legal le daría un giro a la muerte del policía Juan Diego Lozano en Bogotá

La madre de Juan Diego Lozano, un auxiliar de Policía que murió hace un año en extrañas circunstancias en Bogotá, pide justicia y que se aclare lo que realmente pasó con su hijo.

“Mi hijo era un muchacho muy activo, con un futuro por delante, quería ser Policía. Siempre soñó con ser Policía y Dios le dio la oportunidad de que lo fueran a buscar al barrio donde vivía en La Dorada, Caldas”.

Juan Diego Lozano tenía 18 años cuando murió en extrañas circunstancias en la Dirección de Educación Policial, una división de la escuela general Santander, indicó Doris Barbosa, su madre.

Desde hace 14 meses Doris trata de saber lo que realmente ocurrió ese día con su hijo.

Me dijeron que mi hijo se había pegado un disparo, que había tenido un accidente porque mi hijo manejaba fusil, y me dicen que se suicidó.

Aunque esa fue la versión que entregaron los compañeros del alojamiento en la institución policial, pero el dictamen de Medicina Legal alertó a su madre de que detrás de su muerte habría algo más:

Manera de muerte: violenta por determinar. No hay patrón de salpicadura de sangre en las manos ni antebrazos.

¿El policía tendría signos de abuso?

“Él nunca me dijo que tenía problemas, lo único que quería era salir adelante con la carrera. Me puso un ejemplo que él quería traer los hijos de él allá a que lo visitaran, siempre me puso ese ejemplo”.

“Le gustaba el deporte, desgraciadamente me le callaron me le taparon la carrera q mi hijo tenía”, dijo la madre.

Según los hallazgos plasmados en el dictamen, Juan Diego tendría posibles signos de abuso, así lo explicó Jaime García, abogado criminalista.

No existir salpicaduras en el cuerpo, se puede establecer también la hipótesis que el suicidio quedaría a un lado y que estaría apuntando con mucha fuerza la hipótesis de un homicidio violento.

La madre denunció presuntas irregularidades en la investigación y que le han cambiado tres veces de fiscal y que espera conocer qué le pasó a su hijo realmente.