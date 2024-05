El polémico maletín con dinero que ya había sido encontrado en la UNGRD

Sneyder Pinilla, el ‘ventilador’ del caso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) confesó que él mismo le entregó un maletín con 1.000 millones de pesos a Andrés Calle, presidente de la Cámara de Representantes. Según él, este hecho se presentó en Montería.

Pero, este no es la primera vez que un maletín aparece en escena en la UNGRD. Pues, en abril de 2023 se encontró otro al interior de las instalaciones de esa entidad.

El 13 de abril 2023, mientras que Luis Fernando Velasco, hoy ministro del Interior, era director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, se halló un maletín que tenía una alta suma de dinero.

El caso salió a la luz en junio de ese mismo año y Diego Enrique Vargas, que era el subdirector de la UNGRD, tuvo que salir a aclarar por qué ese maletín estaba en las instalaciones de la entidad y para qué estaba destinada esa cantidad de dinero.

En ese entonces, explicó que el maletín le pertenecía a un amigo de su infancia que fue a visitarlo mientras que él se encontraba trabajando. Además, que en el interior había cinco millones de pesos que iban a ser destinados para un tratamiento médico y un período de manutención.

Sin embargo, nunca se terminó de esclarecer cuánto era la cantidad exacta de dinero que había en el maletín porque, contrario a lo que expresó Diego Enrique Vargas, salió a la luz otra versión en la que se indicó que había $500 millones de pesos.

Dos meses después de que el maletín fue encontrado, Diego Enrique Vargas dejó de ser funcionario de la UNGRD y la entidad aclaró que su salida no estaba relacionada con ese caso. Adicionalmente, señalaron que lo que sucedió fue que presentó una renuncia protocolaria que le fue aceptada.

Tras las denuncias de Sneyder Pinilla, Andrés Calle publicó un comunicado a través de su cuenta oficial de X. En este, negó haber tenido algún tipo de relación con el contrato de los carrotanques de La Guajira.

“Quiero dejar claro que no he tenido relación alguna con dicho contrato, ni con ninguna otra actividad similar, es por eso que solicito a las autoridades que actúen con celeridad en este asunto, pero a la vez con total objetividad para que no se desvíe la atención con incriminaciones infundadas”, aseguró.