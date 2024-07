Este es el videoclip musical que se grabó en medio de la estadía en el Gloria

El Buque Gloria está a solo un día de llegar a Londres, Inglaterra, su último destino. De esa manera, cumplirá su objetivo de llevar la bandera de Colombia a todos los rincones del mundo y hacer patria.

En estos momentos, la embarcación está navegando sobre el Mar del Norte y está conviviendo con vientos que han alcanzado hasta los 20 kilómetros por hora. Los alumnos y los contramaestres ya se encuentran quitando los andariveles para hacer el tránsito por el Río Támesis.

Cuando sean las 2:00 de la mañana sobre los mares, los tripulantes recibirán el primer piloto práctico previo a la llegada a Londres. Sin embargo, estas horas se aprovecharon para hacerle un canal al Canal RCN por las 11.769 millas navegadas junto a la Armada Nacional.

Así agradeció la tripulación el trabajo del Canal RCN en el Buque Gloria

El comandante de la Armada Nacional reunió a todos los tripulantes en un mismo sector del Buque y le entregó unas placas a los trabajadores del Canal RCN que los acompañaron durante toda la travesía.

“Por los diferentes servicios prestados al Buque ARC Gloria, su dedicación, su iniciativa y profesionalismo demostrados a bordo de la unidad”, leyó el comandante frente a todos los estudiantes e integrantes de la Armada Nacional.

“Ha llegado el momento de decirles adiós y agradecerle a Dios, a la vida y al Canal RCN por permitirnos toparnos con los mejores hombres y mujeres que tiene la Armada Nacional”, afirmó la delegación del noticiero que estuvo a bordo del Buque Gloria.

Este conmovedor momento finalizó después de una ronda de aplausos y ahora toda la tripulación quedó lista para disfrutar de la bienvenida y los momentos vividos en Londres.

El infante profesional Orellano compuso una canción y un realizador de Noticias RCN le realizó el videoclip durante la travesía

La canción se titula “la chica de mis sueños” y nació después de una ruptura. El infante profesional Orellano utilizó esa situación personal para recopilar sus historias de amor y contarlas en un producto musical.

“El amor es muy lindo con la persona correcta y que de verdad quieres tener en tu vida. Nunca había tenido la oportunidad de estar en este lugar y no me imaginé que se me presentara esta oportunidad y hacer este proyecto en Europa”, indicó el infante profesional Orellano.

El realizador Mauricio Martínez, de Noticias RCN, aprovechó cada una de las veces que el Buque llegaba a un puerto para tomarle las mejores tomas al infante profesional y plasmar en video las sensaciones que genera la canción. De esa manera, una vez más quedó retratado que a bordo del Buque Gloria estuvieron presentes múltiples talentos de admirar.