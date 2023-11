Fiscalía imputó cargos a coronel Carlos Feria por caso de polígrafo a Marelbys Meza

Este 28 de noviembre se llevó a cabo una nueva diligencia en el marco de la investigación por el caso de la prueba de polígrafo practicada a Marelbys Meza, exniñera de Laura Sarabia, en contra del coronel Carlos Feria, entonces jefe de seguridad de Presidencia.

Caso de coronel Carlos Feria no irá a la justicia penal militar

Inicialmente, por decisión de la juez 79 penal de garantías, se conoció que el caso no será llevado a la justicia penal militar, como lo había pedido la defensa, sino que se quedará en la justicia ordinaria.

“Esta funcionaria considera que la jurisdicción ordinaria es la competente para conocer de este asunto, en virtud de los presupuestos y lineamientos señalados por la Corte Constitucional”, dijo la juez.

En su momento, la Fiscalía criticó fuertemente la solicitud de la defensa de llevar el caso a la justicia penal militar bajo el argumento de que la jurisdicción ordinaria no contaría con la competencia para llevar la investigación. Calificó la petición como “desleal” y apeló que no se investigan actos relacionados con el servicio, por lo que no se cumplen los requisitos para que el proceso fuera trasladado.

Imputan cargos a coronel Carlos Feria

Por su parte, la Fiscalía General de la Nación imputó cargos al que fue jefe de seguridad de la Presidencia de la República, coronel Carlos Feria, y con él a otros dos integrantes de la Policía Nacional, por las presuntas irregularidades cometidas en el caso de la prueba de polígrafo practicada a Marelbys Meza.