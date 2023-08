Gustavo Petro y sus frases más recordadas en su primer año como presidente de Colombia

Este lunes 7 de agosto, se cumple el primer año del gobierno de Gustavo Petro. El mandatario terminó haciéndose con la presidencia, luego de obtener más de 11.2 millones de votos y superar los 10.5 millones que apostaron por Rodolfo Hernández. En sus primeros 365 días en la Casa de Nariño, el exalcalde de Bogotá ha ofrecido unas frases imborrables y que generaron todo tipo de comentarios. Acá hacemos un repaso de ellas.

“Yo no lo crie, esa es la realidad”: esas fueron las palabras que usó Gustavo Petro el pasado 12 de marzo en una entrevista con la revista 'Cambio', refiriéndose a su hijo Nicolás Petro. Recordemos que el primogénito del presidente está inmerso en un escándalo de corrupción.

“No salió el obrero, no salió la obrera, no salió la señora de los tintos, no salió la enfermera, no salió el hombre que pega los ladrillos o pone los vidrios de las ventas, salió una clase media alta arribista a decir: 'fuera Petro, no queremos sus ideas'": ese fue el pronunciamiento de Petro sobre las marchas que se realizaron a lo largo y ancho del país en contra de su gobierno.

“Lo que viene es un cambio de verdad, un cambio real. Es historia lo que estamos escribiendo en este momento, una historia nueva para Colombia, para América Latina, para el mundo. Un cambio real que nos conduce a algunos de los planteamientos que habíamos hecho en estas plazas públicas: la política del amor”, esa fue una parte del discurso de Gustavo Petro luego de ganar las elecciones.

"Nada más hipócrita que el discurso para salvar la selva. La guerra contra las drogas ha fracasado. La lucha contra la crisis climática ha fracasado", afirmó Petro en un discurso frente a la Asamblea General de la ONU.

“Hemos vencido la inflación, no hay que cantar victoria. No era culpa de (Iván) Duque”, dijo el presidente de Colombia durante su intervención ante el Congreso de la República.

“Este gobierno no intercepta a nadie, no mientan”, afirmó Petro luego de que la Fiscalía afirmara que el celular de la empleada del servicio de Laura Sarabia había sido 'chuzado'.

"Piensan destruir al presidente"

“Una vez tumben las reformas, piensan destruir al presidente en la Comisión de Acusaciones para hacer lo mismo que se hizo en el Perú, es decir llevar al presidente a la cárcel y cambiar el Gobierno por un nuevo presidente no elegido por el pueblo. Se llama eso un golpe blando, es un golpe de Estado, es un golpe contra la voluntad popular”, señaló Petro mientras apoyaba las nuevas reformas.