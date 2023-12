Juan Carlos Losada se pronunció sobre señalamientos en su contra por licitación de pasaportes

La licitación de pasaportes de la Cancillería sigue dando de que hablar. Esta vez, por las recientes declaraciones de Martha Lucía Zamora, exdirectora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, que renunció a su cargo luego de haber sido presuntamente maltratada verbalmente por el canciller Álvaro Leyva.

En una entrevista con W Radio, la funcionaria reveló datos que darían cuenta de posibles acuerdos a los que se llegó en torno al millonario contrato de suministro de pasaportes. Dijo que hubo una reunión en París en la que habría participado el hijo de Álvaro Leyva, Jorge Leyva, y también Juan Carlos Losada Perdomo, director de Asuntos Jurídicos Internacionales de la Cancillería.

Según el medio citado, este encuentro se habría dado en el hotel Intercontinental Le Grand de París. Todo esto es materia de investigación de la Fiscalía.

Juan Carlos Losada se pronunció sobre reunión en París y señalamientos de Martha Lucía Zamora

Por su parte, Juan Carlos Losada Perdomo se pronunció respecto a los señalamientos en su contra y explicó su versión de dicha reunión y del supuesto encontrón entre Zamora y Leyva. “Como testigo del encuentro entre la Dra. Zamora y el señor Canciller, declaro que jamás hubo gritos ni malos tratos hacia ella”, escribió en un comunicado.

Explicó que el viaje a Francia sí existió, pero que el motivo no fue la licitación de los pasaportes. “En cumplimiento de la comisión de servicios que se me encomendara mediante la Resolución No. 8897 del 31 de octubre de 2023, viajé a la ciudad de París entre los días 4 a 10 de noviembre de 2023, para continuar con la tercera sesión de negociaciones sobre la modernización del convenio de extradición entre el gobierno de la república francesa y el gobierno de la república de Colombia, suscrito el 9 de abril de 1850 en Bogotá”.

También reconoció haberse encontrado con Jorge Leyva, hijo del canciller, pero porque sostienen una amistad. Aseguró que este lo acompañó en sus recorridos turísticos y hasta fue su “guía”. “En ningún momento de mi viaje, tuve conversación relativa al proceso licitatorio para la elaboración de Pasaportes, ni con Jorge Leyva ni mucho menos con cualquier tercero. Es de fácil indagación, por la tecnología de grabación que existen en los diferentes lugares que frecuenté en París en mi reciente y única visita, conocer con que personas me reuní y a partir de allí establecer si se trata de personas con eventuales intereses en algún proceso contractual en Colombia”, agregó.

Por último, se unió a la petición del presidente Petro de abrir una investigación sobre la adjudicación de dicho contrato de pasaportes en Colombia.