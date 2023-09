"No recuerdo nada": el estremecedor testimonio del cantante de vallenato que acuchilló a su mánager

El caso de LuisRa Solano, el cantante de vallenato acusado de haber apuñalado en varias ocasiones a su mánager, ha conmocionado las redes sociales durante los últimos días. El pasado lunes se llevó a cabo su audiencia de imputación de cargos y sus declaraciones fueron estremecedoras.

El pasado 28 de agosto, Luis Rafael Costa Solano, nombre de pila del artista, fue capturado en flagrancia por haber presuntamente agredido con arma blanca a su mánager, Juan Sebastián Daza Ovalle, en el conjunto residencial Portal de Miramar, en el norte de Barranquilla.

Durante su litigio, la Fiscalía General de la Nación lo acusó del delito de tentativa de homicidio agravado. El vocalista no aceptó los cargos, expresó su tristeza por lo ocurrido con Daza y argumentó que no recuerda nada de lo que sucedió ese día.

“Me duele lo que le está pasando a Juancho (su mánager). No puedo aceptar cargos, porque no me acuerdo de nada”, afirmó Costa.

Cabe resaltar que el abogado del acusado pidió reprogramar la audiencia, que estaba inicialmente citada para el pasado miércoles 30 de agosto, puesto que su asesorado no se encontraba en condiciones de dar declaraciones ante el juez y estaba "exaltado y en conmoción por lo que ha causado este suceso".

La Fiscalía entregó el material probatorio obtenido en el momento de su captura en el que se evidencia que el sujeto tenía en su ropa rastros de sangre y que habría tenido un ataque de ira en el momento de la supuesta agresión.

Por el momento, se está a la espera de que se lleve a cabo el juicio para determinar la medida de aseguramiento, la cual se realizará el próximo miércoles 13 de septiembre.

La presunta agresión

Según los testimonios recopilados y los informes de la Policía Metropolitana de Barranquilla, los hechos ocurrieron luego de que el manager hubiese llegado al conjunto residencial, ubicado en la carrera 45 con calle 99c, luego de estar en Cartagena.

Testigos del caso argumentan que Costa y Daza estuvieron juntos durante la noche del sábado 26 de agosto debido a una presentación del cantante en un local de la ciudad. Allí habrían pasado un rato departiendo y bebiendo, de acuerdo con un relato entregado al periódico El Heraldo.

Al parecer, el mánager habría sido agredido por el vocalista el lunes 28 de agosto. Las versiones de la Fiscalía indican que el hombre fue sorprendido cuando se encontraba en la ducha y que el presunto agresor habría tumbado la puerta del baño.

Se especula que la razón del ataque fueron los celos, puesto que Daza habría hecho comentarios subidos de tono sobre la pareja sentimental de Costa, lo cual habría desatado una fuerte discusión entre ellos. Otra de las hipótesis indica que el mánager le habría enviado fotos sugestivas a la mujer, quien le habría dado aviso a su novio de lo ocurrido.

Posteriormente, el artista habría bajado al parqueadero del conjunto para dañar el carro de su representante, momento en el que fue abordado por las autoridades. Los uniformados que estuvieron presentes indicaban que el hombre aseguraba haber cometido el crimen y había dicho: “Arriba lo maté para que respete”.

Por el momento, la víctima permanece bajo cuidado médico recuperándose de las heridas en su abdomen y brazo derecho. Los doctores de la clínica Portoazul le dieron una incapacidad de 45 días.