“Era policía porque estaba en contra de las injusticias”: Padre de subteniente asesinado en Cauca

Este 15 de diciembre un atentado contra la Policía Nacional en Cauca cobró la vida de un uniformado oriundo de Barranquilla e identificado como Medel Muñoz Medina.

Sus familiares desafortunadamente se quedaron esperando a que llegara a su tierra natal para celebrar juntos las fiestas de Navidad y fin de año.

El terrible ataque que se registró en el municipio de Patía también dejó a dos uniformados más gravemente heridos que fueron trasladados hasta Popayán para recibir atención médica.

Según el secretario de Gobierno de Cauca, en el departamento se viene presentando un “un problema complejo que obedece a factores estructurales. Es un problema histórico, no es nuevo. Necesitamos que mediante el diálogo se logren acuerdos formales que permitan desescalar el conflicto, y que se adelanten las políticas públicas que territorios como el Cauca siempre han reclamado”.

El doloroso testimonio de la familia del subteniente asesinado

“La esposa frecuentaba llamarlo todos los días a las 8 am y a las 10. Habló con él temprano y después lo volvió a llamar, pero ya no respondió. Más tarde, un patrullero le comentó que habían sufrido un atentado, pero que estaba herido y que más tarde le informaba con más certeza”, aseguró Miguel Muñoz, padre del subteniente asesinado.

Los familiares aún no comprenden cómo a tan solo tres días de cumplir sus 34 años, el conflicto armado acabó con la vida del joven barranquillero que, desde niño, decidió servirle a su país.

“Él no quería estar allá, estuvo 4 meses y venía nuevamente porque cumplía años el domingo. Él me dijo que de pronto no venía porque le tocaba trabajar, pero uno de sus compañeros me dijo que se iba a venir de sorpresa”, agregó el señor.

Tras la lamentable noticia, su esposa y sus padres se encuentran a la espera de recibir el cuerpo de su hijo y recuerdan con nostalgia que, desde hace 4 meses, cuando se dio su traslado, el subintendente ya presentía que corría peligro.

“De pequeño jugaba a la policía. Él me decía eso porque no estaba de acuerdo con los rateros, con las injusticias. Le gustó mucho la Policía desde siempre, pero últimamente me decía que había perdido el rumbo porque la gente no respeta y los difama”, añadió el hombre.