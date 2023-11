"Petro no es muy predecible y eso genera desconfianza": Juan Manuel Santos, expresidente de Colombia

El expresidente y Nobel de Paz, Juan Manuel Santos en entrevista exclusiva con Noticias RCN habló de su nuevo libro ‘La batalla contra la pobreza’. También dijo lo que piensa del gobierno del presidente Gustavo Petro, si se tomaría un tinto con Álvaro Uribe y si quiere ser secretario general de Naciones Unidas.

¿A propósito de su libro, es posible ganarle la batalla a la pobreza?

Sí, sí es posible. La batalla contra la pobreza, en el caso de nuestro gobierno, se cambió porque cambiamos la forma de medir la pobreza y de combatir la pobreza. Mantuvimos la pobreza monetaria, es decir, cuánto gana la gente y por debajo de qué nivel se considera pobre; eso se mantuvo pero inspirado en un antiguo profesor mío, aplicamos sus teorías y adquirimos lo que él desarrolló con dos profesores, una profesora y un profesor, la pobreza multidimensional.

Eso mide la pobreza, pero no por cuánto gana uno, sino cuáles son aquellas cosas de la vida que hacen de una familia, de una persona, que tengan una vida digna. Cada país tiene sus propias características, cada país desarrolla su propia medición, o sea, qué es lo que quiere realmente combatir o mejorar y nosotros fuimos los pioneros que aplicó eso y hoy más de 60 países. Eso ayudó muchísimo al Gobierno a focalizar la inversión pública.

En su libro habla de la batalla que usted dio durante su Gobierno, sus dos períodos, pero qué pasó después de ahí ¿Colombia lo sigue haciendo bien en ese sentido?

Nosotros logramos bajar la pobreza a su nivel más bajo en la historia de Colombia. La pobreza monetaria, la pobreza extrema que prácticamente la redujimos a la mitad, pero el gobierno siguiente no continuó algunos de los de los objetivos, hizo caso omiso de lo que estamos haciendo y vino la pandemia que retrocedió enormemente. Nosotros estamos bastante menos bien de lo que estábamos en el año 2018.

¿Estamos verdaderamente en rojo como lo dicen los indicadores de la economía? ¿Nos tenemos que preocupar?

La economía se está pasando por una tormenta, por supuesto que el crecimiento negativo que se acaba de publicar es una mala noticia, el desempleo está bajando, pero no lo suficiente, debe bajar mucho más; la inflación está bajando, pero no lo suficiente debe bajar mucho más y hay que estimular la inversión.

La inversión determina muchísimo todas las variables porque es lo que eventualmente, sea pública o privada, genera crecimiento económico.

¿Cómo combinar, en una coyuntura como la que vivimos, la necesidad de un discurso social como el que puede tener el presidente Gustavo Petro con el crecimiento económico y el fortalecimiento empresarial?

Se necesitan los dos. No son excluyentes, son complementarios. Sin la inversión privada y sin la colaboración del sector público con el sector privado queda mucho más difícil atender las necesidades sociales. El mercado hasta donde sea posible, el Estado sea necesario.

¿El presidente Petro no está cogiendo la tercera vía, sino el Estado hasta donde sea posible?

Él tiene esa ideología, pero creo que se está dando cuenta que sin el sector privado le va a quedar muy difícil. Tienen que trabajar juntos.

Dicen que le hace falta al barco es alguien que sostenga bien el timón ¿coincide con esa apreciación?

No solamente que sostenga el timón, sino que tenga claro el puerto de destino. Es muy importante para las políticas públicas, para gobernar, saber para dónde quiere ir y cómo va a ser para llegar allá.

¿Cree que el presidente Gustavo Petro tiene claridad en la visión?

Creo que le falta bastante certidumbre, es decir, los presidentes y los gobiernos deben ser mínimamente predecibles, el presidente Petro no es muy predecible y eso genera desconcierto y eso genera desconfianza.

¿Qué es lo que más le preocupa a usted de la reforma a la salud?

La última vez que me referí a la reforma a la salud, eso suscitó la ira santa del presidente Petro, espero que lo que voy a decir no se repita. Es una cuestión de sentido común, deshacer el sistema no tiene ninguna lógica. Sí existen áreas donde se puede mejorar el acceso de la salud en el sector rural, sin duda alguna hay que hacer mucho más, hay que hacer mucho más en la prevención e innovar.

¿Es posible un acuerdo nacional en estas circunstancias?

Es necesario un acuerdo porque el país no puede seguir tan polarizado. La polarización hace que las democracias sean inefectivas, las democracias dependen de la capacidad de los diferentes sectores de la sociedad de hacer transacciones.

¿Ve actitud en el Gobierno de hacer ese tipo de sesiones, de transacciones?

Veo una actitud muy polarizante de todas partes, de la oposición, del Gobierno y por eso las pocas veces que me pronuncio, porque yo soy de los que cree que los presidentes calladitos somos más bonitos, he venido recordando una frase que decía George Washington cuando se despidió de la política. Él dijo, siendo el primer presidente de la primera democracia, si quieren mantener la democracia no se olviden de una palabra fundamental moderación, si nos olvidamos de la moderación las democracias comienzan a no funcionar y eso es lo que tenemos que adquirir de nuevo, moderación en el lenguaje.

Me impresiona mucho cómo se insultan. El insulto personal es muy negativo y muy contraproducente y una sociedad no puede vivir a punta de insultos y de agresiones y ataques porque si no todos vamos a sufrir.

¿Usted se tomaría un tinto con el presidente Gustavo Petro?

Me los he tomado, varios. Los expresidentes calladitos somos más bonitos, pero sí tenemos la obligación de que cuando nos llamen a ayudar, ayudamos en lo que podamos.

Para bajar la polarización, ¿se tomaría el tinto con el expresidente Álvaro Uribe?

No tengo ningún problema y lo he dicho mil veces, lo que pasa es que él no quiere tomarse un tinto conmigo.

Se cumplen siete años del acuerdo de paz ¿cómo va la implementación? ¿cómo la ve hoy?

Va demasiado lenta. Estábamos esperanzados de que este Gobierno le iba a dar un gran empuje y se quedó en palabras.

Siete años después ¿no le parece que hay impunidad?

Lo que se ha avanzado nunca se ha visto en ningún otro proceso de paz en el mundo. Los once macrocasos. osé Miguel Vivanco, que fue tan crítico al principio, dijo -nunca me imaginé ver generales de República y comandantes de las Farc reconociendo sus crímenes de guerra delante de las víctimas-, eso era inconcebible.

¿Ha avanzado más rápido la sanción contra los de los ‘falsos positivos’ que contra los dirigentes y cabecillas de las Farc?

A ninguno han sancionado todavía. Si va a los procesos de paz en Ruanda, en Sudáfrica, en Sri Lanka, en El Salvador, se demoraron 20-25 años. En este momento todavía están discutiendo lo del Viernes Santo en Irlanda y todavía están discutiendo hasta la Guerra Civil en España.

¿Y las víctimas sí están reparadas?

Es que tenemos nueve millones de víctimas y eso sí se dijo desde un principio.

¿Le gusta la paz total del presidente Petro?

No pueden pensar en la paz total sin implementar el proceso con las Farc. Si creen que se puede hacer esa paz total sin implementar el proceso, entonces están como dicen los billaristas ‘tacando burro’ y la paz total le ha faltado también una visión clara, para dónde vamos qué tratamiento se le van a dar a estos disidentes que desde el punto de vista político y jurídico nadie los ha definido cómo los van a llevar a la justicia a que paguen por sus crímenes de lesa humanidad, sus crímenes de guerra. Todavía no entiendo bien esa paz total para dónde va, quisiera entenderlo porque todos queremos la paz, todos queremos que la violencia se disminuya.

Duque le hizo un daño terrible al país en materia de inseguridad, esa inseguridad en lugar de mejorarse ahora se ha empeorado.

Critica más al presidente Duque que al presidente Petro

A los dos por igual. Es la evidencia, los hechos. Yo no estoy ni a favor de uno ni a favor de otro, no voté por ninguno de los dos.

¿Por quién votó en las últimas elecciones?

No voté por nadie, en blanco.

¿Se le puede seguir creyendo al ELN?

Lo primero que diría es que a esa guerrilla y a los otros grupos, uno no puede negociar con ellos solamente con zanahoria. Hay que tener la zanahoria, por supuesto, y el garrote o si no van a seguir creciendo.

Un cese al fuego que no es diseñado en detalle antes de decretarlo es un cese al fuego destinado al fracaso y ahí lo estamos viendo.

¿Qué debería hacer el Gobierno en esta coyuntura frente al ELN?

He hecho un propósito de no hacer recomendaciones al Gobierno. Yo le digo lo que yo hice, yo nunca acepté.

Cómo está viendo usted las cosas entre Israel y Hamás ¿qué se puede hacer en ese conflicto?

Nosotros, cuando digo nosotros somos los elders, hace dos días le enviamos una carta al presidente Biden que discutimos muchísimo entre nosotros pidiéndole que ejerciera un liderazgo mucho más dinámico y efectivo para ponerle fin a esa guerra que está produciendo tanto daño en todas partes y a todo el mundo.

¿A Israel se le está yendo la mano?

Por supuesto. Hay una vida de un israelita vale lo mismo que una vida de un Palestina.

José Antonio Ocampo, exministro de Hacienda, se queja de que usted no lo apoyó para llegar a una posición internacional

Es verdad, pero porque José Antonio Ocampo, que trabajó en la Cepal, en Naciones Unidas; debe ser muy consciente que si hay algo imposible de romper es el acuerdo que hay alrededor de quién tiene la Presidencia del Banco Mundial y quién tiene la Presidencia del Fondo Monetario. Fondo Monetario es Europa y el Banco Mundial es Estados Unidos. Pretender que Estados Unidos va a sacrificar la presidencia del Banco Mundial pues es muy ingenuo.

¿Cree que eso no se lo perdona José Antonio Ocampo?

No sé por qué no entiende que eso era imposible, que el país no puede exponerse a una candidatura para sacar cuatro o cinco votos y que a uno lo derroten. Él tenía que ser consciente de eso.

¿Qué tan cerca estamos de verlo como Secretario General de las Naciones Unidas?

No soy candidato y estoy convencido de que una mujer debe asumir la Secretaría General de Naciones Unidas.

¿Se le ocurren nombres?

No, yo no tengo candidatos.