Petro entregó ruta alterna al Cauca y anunció construcción de doble calzada en vía Panamericana

Luego de dos meses y cuatro días del gigantesco derrumbe en la zona de Rosas, Cauca, el presidente Gustavo Petro puso en funcionamiento la variante provisional de la vía Panamericana.

Es un tramo de 2.2 kilómetros que une los puntos la Esmeralda y Párraga en Rosas. Funciona un carril en un solo sentido y con tráfico controlado, para prevenir riesgos de los vehículos pesados en dos empinadas pendientes

Gustavo Petro, presidente de la República: "principios de junio tendremos una vía sin estas pendientes que para tractomulas son dificultosas, literalmente ya será a la vía Panamericana tal cual, estará en junio, mientras tanto se utilizará esta vía y el compromiso del Gobierno es que cambiemos la vía Panamericana por una doble calzada"

El tirón de orejas de Gustavo Petro a funcionarios

En el acto de entrega de la vía, el presidente le dio un tirón de orejas a los funcionarios de Gestión del Riesgo y otras instituciones, por la demora en la reubicación de los damnificados.

"Yo voy a coger este tema personalmente, porque de verdad me aburrí, me da pena andar de sitio, en sitio con personas muy sacrificadas, imagínese cuando se cae una casa, cuando se inunda una región, y volver y nada y volver y nada. No es con comidas que vamos a solucionar el problema, no, esos son necesidades inmediatas, pero tenemos que reubicar y la gente tiene que vivir mejor que como estaba antes"

Esta variante operará de 7 de la mañana a 6 de la tarde cada día en un sentido.

Por último, Gustavo Petro subrayó “la importancia que tiene en relación a la conexión con América del Sur” esta carretera y advirtió que con el cierre de las fronteras con Venezuela y después el bloqueo del Cauca por los derrumbes de enero y febrero, el país “se había autobloqueado”.

