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¿Qué se sabe de la detención de Beto Coral en Arizona, Estados Unidos?

Polémica ha generado la situación de Humberto Coral, el activista fue detenido por agentes de inmigración de Estados Unidos en el estado de Arizona.

Noticias RCN

junio 17 de 2026
02:12 p. m.
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El creador de contenido Franklin Humberto Coral fue detenido por el Homeland Security Investigations (HSI) en Arizona, Estados Unidos.

Coral, quien a pesar de vivir en los Estados Unidos ha sido fuerte crítico del presidente Donald Trump. En un video se ve cómo agentes de la Oficina de Investigación de Seguridad Nacional, que persigue delitos transnacionales, hizo el procedimiento en Arizona.

Ante la captura del excandidato al Congreso por el pacto histórico, la Embajada de Colombia ante los Estados Unidos se pronunció: "activaron las gestiones de asistencia consular desde el día de ayer y establecieron contacto con las autoridades estadounidenses competentes. La Embajada y el Consulado continúan dando seguimiento al caso y brindando al nacional el acompañamiento y la asistencia consular correspondiente".

"¡Que te vaya bien en Colombia, Beto!": Bernie Moreno

El senador republicano por Ohio se pronunció tras la detención de Beto Coral, dijo a través de la red social X que el creador de contenido no puede pedir asilo t luego actuar como agente extranjero.

"No puedes venir a Estados Unidos, pedir asilo y luego actuar como agente extranjero de ese mismo gobierno, socavando al mismo tiempo nuestra política exterior. ¡Que te vaya bien en Colombia, Beto!", escribió.

Presidente Petro pide a la Cancillería solicitar la libertad de Coral

El martes, durante el consejo de ministros, el presidente Gustavo Petro se refirió al caso de Coral y pidió a la Cancillería solicitar su libertad.

“La Cancillería tiene que solicitar su libertad porque esa es una persecución política (...) Cancillería tiene que moverse, que lo devuelvan. Nosotros pagamos el transporte si es que no tenía derecho a quedarse allá, o si tenía derecho a quedarse allá, pues nos toca movernos porque una injusticia contra el colombiano no debemos permitir", dijo el mandatario.

Afirmó que desconoce el estatus legal del creador de contenido, quien es hijo de un policía asesinado en Colombia.

"Cuál crimen cometió Beto Coral, es hijo de un policía que mataron. Se fue a vivir a Estados Unidos, no sé su estatus legal, manejaba Uber, creo".

Petro este miércoles defendió al influencer asegurando que pidió asilo en Estados Unidos para protegerse y cuestionó la postura del senador Moreno, quien además será nuevamente observador electoral en las elecciones presidenciales de este 21 de junio.

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