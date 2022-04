La historia de Sammy Martínez, un joven invidente, emblema del Carnaval de Barranquilla

Esta es la historia de Sammy Martínez Alcázar, un joven invidente de 15 años, quien se convirtió en uno de los personajes más emblemáticos de cada año en el Carnaval de Barranquilla por sus destrezas y virtudes.

“Sí, yo nací con esa condición, pero eso no me ha limitado en nada, en absolutamente nada”, dijo este joven valiente en Noticias RCN.

‘Samy Quillero’, como es conocido Samuel Martínez, nació el 24 de abril de 2006. Desde que fue entregado por los médicos, su madre supo que tenía algún problema de visión.

“Cuando Sammy nació, me di cuenta de que no abrió los ojos enseguida. Esa noche que pasé en la clínica con él, algo me pasaba por la cabeza… El pediatra fue hasta a mi casa y me dijo: ‘lo que tú estás pensando, lo estamos pensando todos y es que Sammy sea un niño ciego’”, dijo Paola Alcázar, mamá de Samuel.

Sin embargo, a pesar de los miedos y cuestiones por el futuro de Sammy, llegaron soluciones a la familia Martínez, pues fue el mismo Samuel quien respondió y dejó claro que su condición no era un impedimento para salir adelante.

“Desde que yo estaba chiquito, mi mamá me lleva a todos los bailes del Carnaval. Siempre me han gustado los sonidos, toda la vida. Yo pongo música en el pick-up, la música verbenera, todo lo que son champetas africanas, criollas, las de ahora también me gustan”, señaló el joven, que es DJ en época de carnavales.

Y es que Sammy se ganó el cariño y admiración de toda la comunidad, pues, como dijo su mamá “están aprendiendo de inclusión, de empatía, el ponerse en los zapatos del otro”.

Por su parte, Alberto Martínez, señaló: “Yo también tenía los ojos vendados, Sammy me enseñó a ver la vida con los ojos que son, los ojos del alma”.

Junto a su hermano, Sammy trabaja en su fundación, la tiene como objetivo que la sociedad sea más incluyente. Una historia exclusivamente reservada para valientes.

