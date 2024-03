En video | Así fue el violento intento de atraco contra mujer en Kennedy: le querían robar la moto

En un video 360 quedó registrado el violento intento de atraco del que fue víctima una mujer en Bogotá mientras se movilizaba en su motocicleta de alto cilindraje por el barrio Carimagua de la localidad de Kennedy.

En las imágenes captadas por la cámara se puede ver que la joven se detiene en un semáforo en rojo y es abordada inmediatamente por tres delincuentes que iban en dos motos. Unos de los tres hombres se baja del motorizado y empieza a amenazarla con un arma de fuego para que ella entregara la moto.

La mujer forcejea un poco con el hombre que la amenaza con la pistola y la apoya en repetidas ocasiones en el torso de la joven quien no se baja de la moto. En respuesta los dos cómplices el hombre le dicen que la mate.

“El tipo me dice ‘bájese, bájese’, yo le decía no me haga esto. Cuando los otros tipos ven que yo no entrego la moto la reacción de ellos es ‘matela, pegue un pepazo’”, cuenta la mujer.

La víctima del robo asegura que su reacción de resistirse al atraco no se debió a valentía sino a los nervios que la invadieron en el momento. “La verdad fue una acción de que quedé privada. Me quedé quieta porque tenía nervios y no se sabía quién tenía más nervios, si la persona que me iba a robar o yo”, asegura la mujer.

Las autoridades investigan si las motos en las que se transportaban los ladrones eran robadas.

Atraco a padre frente a su hijo quedó registrado en cámaras de seguridad

Los hechos sucedieron el pasado 15 de marzo sobre las 5:00 de la tarde en el barrio Chicó Navarra cuando un padre y su pequeño hijo de tres años paseaban por un parque del sector.

Le puede interesar: Video | Roban con arma de fuego a padre frente a su hijo de 3 años en Bogotá

En el video se puede ver el momento en el que el hombre va caminando con su hijo cuando llegan dos sujetos en bicicleta, uno de ellos desenfunda un arma de fuego y apunta al padre del menor, tras un pequeño forcejeo los delincuentes logran su cometido y roban las pertenencias del hombre que, después de la traumática experiencia, alza a su hijo el brazos.

Esto es lo que invierten los delincuentes en armas en Bogotá

Andrés Nieto, analista y experto en seguridad, explicó que el precio de un arma de fuego adquirida de manera ilegal puede ir desde los $15.000 hasta los $300.000.

“Hoy un delincuente puede acceder a un arma de fuego alquilada, desde $15.000 por hora, o incluso adquirir una que puede ser robada para traficar o demás, desde $300.000, en adelante”, explicó.

Por $15.000 que invertiría un delincuente por el alquiler de una pistola, durante una hora, se podrían cometer por lo menos dos o tres delitos, teniendo en cuenta los tiempos de traslado y huida del lugar de los hechos.