La nueva generación no aprende: 'berrinche' de tenista puso en peligro a un asistente

Si el tenis se está caracterizando por algo en los últimos tiempos es por los cada vez más frecuentes gestos de cólera protagonizados por los tenistas: este martes fue el turno del ruso Andrey Rublev, quien admitió haber "perdido la cabeza" tras estar a punto de dar un pelotazo a uno de los cuidadores de las pistas de Roland Garros.

Luego de perder el primer set en el 'tie break' contra el surcoreano Soonwoo Kwon, el N.7 del mundo golpeó con tal fuerza una pelota contra su silla que la pelota salió rebotada y casi le pega en la cabeza a uno de los cuidadores que pasan el rastrillo a la tierra entre dos sets en Roland Garros, que con grandes reflejos esquivó el impacto.

"En ese momento he perdido la cabeza y por supuesto lamento lo que hice. Es inaceptable golpear la pelota de la manera cómo lo hice", explicó el ruso, que acabó ganando el partido por 6-7 (5/7), 6-3, 6-2 y 6-4.

Anything to say my loveley TT, the last bastion of morality? Rublev almost rip off the assistant's head... https://t.co/cmHILhUopQ pic.twitter.com/uDdeBH23ZP