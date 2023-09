Antony, del Manchester United, es acusado por presunta violencia de género

No es algo fuera de lo común que futbolistas estén envueltos en escándalos de distinta índole. Se han registrado casos de apuestas ilegales, así como presuntos abusos sexuales o presuntos casos de violencia doméstica o violencia de género. Particularmente en el fútbol inglés, durante los últimos años se han registrado diversos escándalos involucrando a jugadores de distintos equipos.

Mason Greenwood del Manchester United fue acusado por abuso sexual, al igual que Benjamin Mendy del Manchester City. Recientemente, Ivan Toney del Brentford, fue suspendido tras ser hallado culpable de en un escándalo de apuestas deportivas.

Ahora, un nuevo escándalo tiene como principal involucrado al brasileño Antony, quien desde el 2022 es jugador del Manchester United. Según reveló el medio UOL Esporte, el extremo habría presuntamente agredido físicamente a su expareja.

Antony y un presunto caso de violencia de género

El medio reveló que Gabriela Cavallin, expareja del jugador, sufrió una agresión en medio de una "crisis de celos" por parte del jugador. Informan que esto ocurrió después de que la mujer fue fotografiada en una discoteca.

"Dijo que si no permanecía con él, no iba a estar con nadie más. Que estaba embarazada con su hijo. Que si no seguía con él, tanto él, yo y nuestro hijo morirían. Le recordaba que estaba embarazada, y que me estaba asustando. Estaba temblando del miedo", sostuvo la mujer.

Añadido a esto, relató que el jugador intentó pegarle en la cara con un vidrio.

"Antony cerró la puerta de la casa con seguro y no me dejaba salir. Tenía mi dedo cortado. Rompió todas mis cosas y tomó mi pasaporte. Su madre y su padrastro incluso tuvieron que encerrarlo para que no me hiciera daño. Me tiró un balón de fútbol y un celular. Me decía que me iba a matar", relató.