¡Bombazo! Carlo Ancelotti dejará el Real Madrid y en Brasil dan por hecha su llegada

Un auténtico bombazo estaría por confirmarse en los próximos meses, luego que la prensa brasileña asegurara que Carlo Ancelotti ya le habría dado el ‘sí’ al seleccionado nacional y abandonaría el Real Madrid para hacerse cargo de la selección más ganadora en la historia de los Mundiales de fútbol.

De acuerdo con ESPN Brasil, la Confederación Brasileña de Fútbol ya tendría mucho terreno avanzado con el técnico italiano para hacerlo el nuevo seleccionador del equipo nacional. Una noticia que sin lugar a dudas le está dando la vuelta al mundo rápidamente al tratarse de uno de los mejores entrenadores del planeta.

El italiano tiene contrato vigente con el Real Madrid e iría hasta junio del 2024, sin embargo, desde Brasil harían un esfuerzo para traerlo a Sudamérica cuanto antes.

Ancelotti y Brasil discuten los detalles del contrato que tendrían, el cual sería inicialmente por tres años desde julio del presente año hasta agosto del 2026.

El experimentado técnico actualmente dirige al Real Madrid en el Mundial de Clubes y espera sumar un nuevo título a su exitosa carrera como DT.

De concretarse, Ancelotti se convertiría el primer técnico extranjero en dirigir la Selección de Mayores de Brasil, con la cual tiene gran afinidad por la cantidad de jugadores de ese país que ha dirigido en su trayectoria por clubes de Europa.

De igual manera, esta también sería la primera vez que Ancelotti dirigiría una selección nacional, pues toda su experiencia es dirigiendo a los mejores clubes del Mundo, pero nunca ha tenido el rol de seleccionador.

Fabrizio Romano, periodista reconocido por filtrar fichajes de jugadores y técnicos del mundo, aseguró que en diálogo con Ancelotti el italiano le manifestó: “Soy entrenador del Real Madrid, mi contrato es hasta junio del 2024”. “No sé nada de eso, no sé ni lo que informaron en Brasil”, agregó el DT.

