Carlos Antonio Vélez no se guardó nada sobre la convocatoria para la Copa América

Néstor Lorenzo convocó este jueves 23 de mayo a 28 jugadores para los amistosos previos a la Copa América y de allí saldrán los 26 futbolistas definitivos para encarar el torneo sudamericano que inicia a mitad de junio, por lo que uno de los primeros en pronunciarse en redes sociales fue el comentarista deportivo Carlos Antonio Vélez, quien no se guardó nada respecto a algunos nombres.

El seleccionador argentino sorprendió con algunos llamados como los de Sebastián Gómez, Miguel Ángel Borja y Matheus Uribe. Además, Yerry Mina y Dávinson Sánchez también regresan a la tricolor después de decenas de críticas que han recibido vistiendo los colores del seleccionado nacional.

Carlos Antonio Vélez habló sobre la convocatoria para la Copa América

El comentarista del Canal RCN, Carlos Antonio Vélez, se pronunció inmediatamente se conoció la convocatoria para la Copa América y no dudó en hablar respecto a los dos jugadores que saldrán del listado definitivo de cara al torneo sudamericano.

“Solo dos “contentillos” en una lista para “amistosos” lo que quiere decir que de aquí saldrán los de la Copa”, escribió inicialmente en su cuenta oficial de ‘X’.

Vélez no dudó en referirse a algunos nombres que regresan a la selección y que no tiene un buen presente, pero que más allá de eso han tenido un importante pasado en el combinado nacional.

“Siguen algunos convocados por nombre, insiste en algunos con más pasado que presente y cumple con su insistente y tóxico empresario pero… que llame a quien quiera… el DT sabe que regresar de la Copa América sin la final es coquetear con el fracaso”, agregó.

Finalmente, el comentarista señaló que llegar a la final de la Copa es una obligación con el equipo que se tiene actualmente y que no sirve una cosa distinta.

“Jugadores mejores que algunos de los que llamó hay, y varios, pero es su problema.. con estos a la final… otra cosa no es seria (por lo aquí escrito y mucho más no soy, ni me interesa serlo, “periodista cercano”) y no faltarán seguro los habituales “cambios en la convocatoria “que en nuestra selección son más que los jugadores que convocan! LA FINAL DE LA COPA Y NADA MAS! VAMOS!”, sentenció.