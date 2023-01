"Juegan en el Deportivo Pablo Escobar": lamentables declaraciones contra Colombia Sub-20

La Selección Colombia clasificó a la fase final del Sudamericano Sub-20 que se disputa en su país al derrotar 1-0 a Argentina, que necesitaba un triunfo para avanzar y se marcha eliminada prematuramente.

El desempeño en fase de grupos resultó ser una decepción para la 'Albiceleste' y el joven DT Javier Mascherano.

En la previa del torneo, todas las cámaras apuntaban a varios de sus jugadores, pero el equipo de "el jefecito" no convenció en ninguno de los cuatro partidos que jugó.

Por esa razón, las críticas no se hicieron esperar desde Argentina y lamentablemente el polémico periodista Pablo Carrozza liquidó a su selección, pero sin olvidarse de Colombia, a la cual le dirigió las siguientes declaraciones:

“Decí’ que no teníamos tanto equipo, que perdimos con Paraguay, no perdimos contra Francia, Alemania, Bélgica. No, no. Perdimos con Paraguay y con Colombia, el equipo que hoy nos gana, es un equipo de cuarta división, con respeto al pueblo colombiano, que juegan en el Deportivo Pablo Escobar de Cali, de Barranquilla o de Medellín”

Criticando el nivel de la Selección Colombia, el periodista argentino aseguró que la ‘Tricolor’ no cuenta con futbolistas de categoría.

“Es un equipito, no es que uno está en la Juventus, otro está en el AC Milan, otro juega en el Ajax, otro en el Real Madrid. No, no. Es un equipo ‘medio pelo’, que te gana con la camiseta y metiendo”, y además continuó su arremetida contra Colombia:

“Es el primer equipo colombiano, es la primera selección colombiana de la historia, que te gana metiendo. Porque los colombianos ‘meten’ y ‘arrugan’, ‘meten’ y ‘arrugan’”

Pablo Carrozza también ‘felicitó’ a Colombia

Sin embargo, a pesar de sus lamentables declaraciones, el periodista argentino también ‘felicitó’ a la Selección Colombia por su clasificación al hexagonal final del Sudamericano Sub-20.

“Sepan entender, felicito a la gente de Colombia que, capaz, está viendo este video y dice: ¿Che y nosotros qué? Les digo la verdad, sé que había uno que se llamaba Castillo y otro se llamaba Castilla, no sé nada. Les pido perdón, a los colombianos, y felicito al pueblo cafetero por la clasificación al hexagonal del Sudamericano Sub-20”

Le puede interesar: Gol de Colombia: Fuentes abrió el marcador contra Argentina