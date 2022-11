Corea del Sur 0-2 Ghana: siga el partido EN VIVO por el Canal RCN, Catar 2022

Corea del Sur vs. Ghana, EN VIVO, segunda fecha del grupo H del Mundial Catar 2022. Mírelo aquí en VIVO ONLINE por el Canal RCN.

Minuto a minuto

Minuto 45 +5 | Final de la primera parte. Ghana doblega a Corea del Sur

Minuto 34 | ¡GOOOOOOL! de Ghana

Minuto 24 | ¡GOOOOOOL! de Ghana

Minuto 8 | Partido emocionante en sus primero minutos. Corea del Sur es el protagonista

Minuto 1 | Rueda el balón en Catar

Previa

La selección de Ghana se mide el lunes a Corea del Sur en un partido sin margen de error, en el que una derrota supondría su salida del Mundial de Catar en la fase de grupos.

La dolorosa derrota 3-2 ante Portugal ha complicado el camino de los hombres de Otto Addo, situados en la última posición del grupo H, que lideran los lusos, que se enfrentan el lunes a Uruguay.

Los ghaneses ofrecieron una fuerte resistencia en el primer encuentro, pero acabaron cediendo ante el equipo capitaneado por Cristiano Ronaldo, quien abrió el camino a la victoria de su equipo con un discutido penal.

"No había penal, fue una mala decisión. No sé por qué el VAR no intervino", afirmó Addo tras el encuentro, que deja a las 'Estrellas Negras' condenadas a jugar un partido sin margen de error.

Ghana deberá salvar al menos un punto para mantener unas pequeñas posibilidades de clasificación en la última jornada de la fase de grupos en que se enfrentará a la correosa Uruguay, uno de los favoritos del grupo.

Las 'Estrellas Negras' no lo tendrán fácil ante una Corea del Sur, que logró frenar a la Celeste y hacerse con un precioso punto de cara a sus aspiraciones de pasar a la siguiente fase.