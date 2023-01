Dani Alves siguió los pasos de Ronaldinho: ya jugó su primer partido de fútbol en prisión

El futbolista brasileño Dani Alves, acusado por una mujer de haberla violado en una discoteca, se encuentra en la prisión Brians 2 en Barcelona.

Pese a que en este centro hay más internos, los módulos en los que residen los presos son más pequeños y tienen una ocupación media de unos 80 reclusos, frente a los alrededores de 200 por módulo de Brians 1, donde fue traslado la primera vez.

Además, el futbolista brasileño comparte celda con otro interno y sus días han sido llevadores por sus nuevos compañeros de presión, así lo afirmó el medio La Vanguardia, a través de Mayka Navarro, quien afirmó que “están siendo los encargados de facilitar que su nuevo compañero se aclimate en los interiores”.

La periodista afirmó que toda la información ha sido verificada por “múltiples fuentes, oficiales, no oficiales, de dentro y de fuera” de este centro penitenciario.

Lea además: Así es la lujosa cárcel a la que fue trasladado Dani Alves

Testimonio sobre la vida de Dani Alves en presión

Por esa razón, uno de los testimonios que más llamaron la atención fue la del debut de Alves como futbolista en un partido junto a otros presos y que tuvo lugar el pasado jueves en el patio del Brians 2.

“La expectativa era mayúscula”, informó la fuente, que además afirmó que muchos internos idolatran al brasileño y lo quería ver en primer plano.

Por otro lado, también han dado a conocer que el futbolista brasileño ha asimilado en un gran parte todo lo que está pasando y lo afirman debido a la actitud que tiene con otros de sus compañeros de prisión.

“El futbolista se ha quedado fuera, y el Dani que está aquí es uno más. Aceptaré lo que venga. Me fui de casa con apenas 15 años. He superado en mi vida situaciones muy difíciles y complicadas. Esta será una más que pasará. No me asusta nada”, habría confesado supuestamente el brasileño.

Le puede interesar: Dani Alves y las cinco pruebas que lo tienen tras las rejas