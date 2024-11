Uno de los partidos de la última fecha de la Liga BetPlay se jugará sin VAR: ¿cuál es y por qué?

La última fecha del 'todos contra todos' de la Liga BetPlay 2024 II se jugará el jueves 14 de noviembre en simultaneo. Todos los partidos se disputarán a las 7:00 de la noche para garantizar el fair play en la definición de los ocho clasificados, pero también del descenso y de los 'invisibles'.

Sin embargo, uno de los partidos decisivos, teniendo en cuenta que en él participará uno de los equipos aún tiene posibilidades de clasificar a los cuadrangulares finales, se jugará sin VAR.

Se trata del Pereira vs. La Equidad, que se jugará en el estadio Hernán Ramírez Villegas. El rumor estaba desde hace algunos días, pero la noticia se hizo oficial este 13 de noviembre después de que la Dimayor reveló las designaciones arbitrales y se pudo visualizar que ese es el único partido que no cuenta con asistentes VAR.

¿Cuál es la razón por la que el partido Pereira vs. Equidad no tendrá VAR?

En el Fútbol Profesional Colombiano todavía no se cuentan con 10 equipos VAR y, en consecuencia, debido a que todos los partidos se jugarán en simultáneo, en el Pereira vs. Equidad no podrá contar con la herramienta.

Además, Fernando Jaramillo había reconocido en un diálogo con Caracol Radio que aunque estaban haciendo todo lo posible para que todos los partidos tuvieron VAR, el panorama era difícil. Su argumento fue el siguiente:

Para que no juegue en simultáneo con el VAR no es fácil. Es complejo desde el punto de vista técnico porque tenemos que importar unos equipos.

Pero, con el propósito de que el partido transcurra sin ninguna polémica, la Dimayor designó como árbitro del Pereira vs. Equidad a Wilmar Roldán, que es catalogado como el mejor del Fútbol Profesional Colombiano. Adicionalmente, su asistente número 1 será Mario Tarache (Casanare), el número 2 Julio Hoyos (Córdoba) y el cuarto árbitro John Aguilar (Risaralda).

¿Qué necesita el Deportivo Pereira para poder clasificar?

El Deportivo Pereira en estos momentos tiene 24 puntos y ocupa el puesto número 12 de la tabla de posiciones. En ese sentido, necesita ganarle a La Equidad por una diferencia de al menos cuatro goles y esperar que el Deportivo Pasto pierda por una diferencia de al menos dos goles.

Pero, adicionalmente, necesita que Fortaleza no sume ningún punto y que Bucaramanga y Medellín tampoco gane.