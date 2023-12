Duván Zapata cumplió la 'ley del ex' y adelantó a Torino: video de su gol contra Atalanta

Este lunes 4 de diciembre, Torino y Atalanta se citaron para disputar un duelo correspondiente a la fecha 14 de la Serie A, de Italia. Este duelo tuvo una previa electrizante, puesto que Duván Zapata se iba a enfrentar a su ex equipo, donde milita Luis Fernando Muriel. Pues bien, el delantero oriundo de Padilla, Cauca cumplió con la inexorable 'ley del ex' y abrió el marcador en el Estadio Olímpico de Turín.

Al minuto 21', Ivan Ilić le filtró un estupendo pase al Nikola Vlašić, quien emprendió una carrera por la banda izquierda del terreno de juego. El volante croata le ganó la posición a Aleksei Miranchuk y envió un centro al área rival, el cual no pudo ser interrumpido por Marten de Roon y Giorgio Scalvini. 'El Toro' controló el balón cerca del área chica y le remató a 'quemarropa' al guardavallas argentino Juan Musso, quien no pudo hacer nada para evitar la caída de su arco. La pelota pasó entre las piernas del arquero surgido en Racing y terminó inflando las redes.

Hubo júbilo en el Olímpico de Turín y en el banquillo de Ivan Jurić. El único que no festejó fue Zapata, por respeto a su anterior club, con el cual llegó a disputar 191 partidos, en los cuales se reportó con 82 goles y 43 asistencias.

Video del gol de Duván Zapata en el partido entre Torino y Atalanta

NO LO GRITÓ POR RESPETO: Duvan Zapata convirtió el 1-0 de Torino contra Atalanta en la #SerieAxESPN. pic.twitter.com/QJb1JOL1bk — SportsCenter (@SC_ESPN) December 4, 2023

¿Cuántos goles lleva Duván Zapata con el Torino?

La anotación contra Atalanta fue la segunda para el ex delantero de América de Cali y Estudiantes de La Plata. Zapata no convertía desde el pasado 29 de septiembre, cuando se reportó con un gol en el empate 1-1 contra la Roma. Así las cosas, el caucano lleva 2 goles y una asistencia (vs. Monza) en 12 partidos.