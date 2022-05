Eduardo Méndez: "El único bobo que tomó las riendas de Santa Fe fui yo"

Con la eliminación de los cuadrangulares de la Liga BetPlay, Independiente Santa Fe consumó un nuevo fracaso y la situación está empezando a colmar la paciencia de los hinchas, que solo exigen resultados para revertir la sequía de títulos.

El principal apuntado es Eduardo Méndez, quien ha tenido varios 'desliz' en cuanto a contratación de jugadores y técnico, así como del manejo financiero del club, que han derivado en el desolador presente deportivo.

En consecuencia, un gran sector de la hinchada de Santa Fe ha asegurado que el club necesita una reestructuración en todo sentido para tomar un nuevo aire y encarrilar el rumbo, pero para eso, exigen que es necesaria la salida de Méndez de la presidencia.

Le puede interesar: Santa Fe y Once Caldas quedaron eliminados tras un electrizante empate

Eduardo Méndez no renuncia a Santa Fe

Al respecto, el directivo habló para los micrófonos de Blu Radio y aseguró que no es viable su salida del club, pues él ha sido quien ha podido mejorar levemente la traumática situación económica de la institución capitalina.



"Difícilmente me voy a poder ir, no creo que haya otro pendejo que venga a tomar las arcas de la institución en el estado que está. El único bobo fui yo. Entre la nómina de mis trabajadores administrativos no alcanzo a pagar a un jugador. Ellos no pelean, ni protestan ni piden", afirmó Méndez.

"Acá el único responsable soy yo, que llegué en un mal momento, una crisis muy importante, pero quién me manda a ser pendejo. Seguramente hay algunos hinchas que dicen 'yo quiero', pero en el momento que sepan cómo es, seguro no van a llegar", agregó.

Excusas a la hinchada

Además, Eduardo Méndez se responsabilizó de la eliminación del equipo y le pidió perdón a la hinchada por el nivel tan irregular que mostró durante todo el semestre.

"El único responsable es el presidente, el culpable de todo... Yo no le puedo exigir más a la hinchada, a la que no respetamos. Hay que pedirles excusas, empezamos y terminamos de décimos".

Otra incógnita sobre eliminación de Santa Fe

Por último, Méndez dijo que pudieron existir razones extradeportivas que desembocaron en el fracaso de Santa Fe en la temporada, pero no dio detalles y continuó afirmando que no hay excusas, ya que contaban con la nómina para lograr la clasificación a cuadrangulares.

"Yo cumplí, le entregué todo a los jugadores hasta la fecha. Se les ha pagado. Sé de muchas cosas en el interno, pero mejor me quedó callado... Teniendo una nómina aceptable no se justifica la eliminación. A la afición sí le pido disculpas", concluyó el presidente.