Luis Zubeldia le dio la espalda a James Rodríguez en São Paulo: difícil situación

El panorama para James Rodríguez en São Paulo parece estar cada vez complicado, sobre todo tras las declaraciones de Luis Zubeldia, entrenador del club, las cuales comienza a prender las alarmas en el entorno del cucuteño y en el cuerpo técnico de la Selección Colombia, pues ya son dos compromisos que el volante se pierde con el equipo paulista.

Previo al compromiso contra Vitória, se comenzó a rumorar que el jugador de la Selección Colombia tendría algunas molestias físicas, motivo por el cual no estaría en el partido del brasileirao. Sin embargo, estos rumores fueron desmentidos por el propio entrenador, quien le dio la espalda a James Rodríguez tras la victoria de este fin de semana.

Luis Zubeldia negó la lesión de James Rodríguez

Luego de la victoria tres goles a uno contra Vitória, Luis Zubeldia, entrenador de São Paulo, dejó claro que la ausencia en la convocatoria del club paulista de James Rodríguez es decisión técnica y no por lesión, como había rumorado la prensa de Brasil, afirmando que en la actualidad hay jugadores con mejor nivel que el del colombiano.

“Estoy aquí para tomar decisiones. Si James no está aquí es porque creo que otros compañeros necesitan estar aquí. Entiendo que de un jugador como él siempre se hablará, pero tengo clara mi profesión, mis responsabilidades. Un entrenador vive para tomar decisiones. Trabajamos para que estén a favor del grupo y que sean, en su mayoría, positivas”, aseguró el entrenador en rueda de prensa.

Además, el entrenador argentino dejó claro que las decisiones que ha tomado desde que llegó a São Paulo es pensando en el bien del club y no por los jugadores que se encuentran dentro de la plantilla, pues a la hora de la verdad, el entrenador es el que tiene más posibilidades de salir si no se consiguen los resultados.

“El entrenador será juzgado por el resultado final. Hay algo que he aprendido en 15 años de profesión y es que las decisiones siempre serán basadas en lo que veo y en el conjunto. (…) Todos son considerados, pero al final del día o antes de los partidos tengo que tomar decisiones”, finalizó el estratega.

James Rodríguez bajo la lupa de Luis Zubeldia

Vale mencionar que esta no es la primera oportunidad que el entrenador es consultado por James Rodríguez, pues en el compromiso contra Palmeiras, donde el colombiano jugó 5 minutos, el estratega dejó claro que el ritmo de competencia del volante no es el adecuado y tendrá que esforzarse para ganar un puesto en el once titular.

“Tiene que ganar condición física, ritmo de juego. Si no lo meto es porque creo que otras opciones son mejores para el equipo y por eso estoy aquí”, aseguró en su momento el entrenador de São Paulo sobre el rendimiento que James Rodríguez.