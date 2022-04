Desmienten muerte de Mino Raiola, famoso representante de Haaland, Pogba y más futbolistas

Esta mañana, medios de Italia confirmaron que Mino Raiola había fallecido este jueves 28 de abril. Las causas del deceso del reconocido representante de futbolistas no eran claras, por lo que habían algunas dudas sobre la veracidad de la noticia.

Mientras que medios de comunicación de todo el mundo estaban anunciando el fallecimiento del agente italiano, él mismo se encargó de confirmar a través de sus redes sociales que se trataba de una información falsa. Minutos después, el hospital San Raffaele, en donde está internado, también anunció que Raiola está en grave estado de salud, pero que no ha fallecido.

Current health status for the ones wondering: pissed off second time in 4 months they kill me. Seem also able to ressuscitate.