¡Todo abierto! Luis Advíncula empató la final de Libertadores con tremendo golazo

La Copa Libertadores de América, no trates de entenderla. Fluminense ganaba y dominaba a Boca Juniors en la gran final en el Maracaná. El conjunto 'xeneize' no mostraba rebeldía ni buen juego y no se veía por dónde podía destrabar el encuentro para llegar al empate, pero lo logró con una jugada aislada.

El 'Flu' estaba arriba en el marcador desde el minuto 36 con un gol de Germán Cano tras una gran jugada que tuvo como protagonista a Jhon Arias con una pared magnífica con Keno, quien luego asistió de muy buena manera al goleador argentino.

En el segundo tiempo se esperaba un partido abierto con Boca dejando su estilo conservador y arriesgando para conseguir al igualdad, pero no fue así. Se dedicó a esperar y a defender en campo propio para salir de contragolpe y así intentar hacer daño.

Pero de a poco, Fluminense fue sintiendo el cansancio del partido por toda su intensidad y eso le fue favoreciendo a Boca Juniors, que fue subiendo líneas poco a poco y tomando mayor control del balón en campo contrario.

Vea el gol de Luis Advíncula en la final de la Copa Libertadores 2023

Esa fue la vía para, por fin llegar al empate. Al minuto 72, los jugadores 'xeneizes' tomaron posición en campo de Fluminense, se acercaron sobre su área con toques lentos y pacientes, mientras el rival defendía en su área. Eso le dio espacio para Luis Advíncula, que recibió sobre el carril derecho, se fue metiendo hacia el centro y cerca del borde del área metió un zurdazo cruzado terrible para marcar la igualdad.

El remate del lateral peruano iba a menos de media altura, pero picó antes de llegar al arco y eso hizo que fuera imposible de atajar para el arquero Fábio. Con este empate parcial, Fluminense y Boca Juniors jugarán un alargue de 30 minutos en total y si la igualdad persiste, el campeón de la Copa Libertadores 2023 tendrá que definirse en la tanda de penales.