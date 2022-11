¿Shakira, una de ellas?: los tres motivos de Piqué para tomar su decisión de retirarse

Gerard Piqué sorprendió al mundo del fútbol el jueves al anunciar su retirada, pero su vida más allá del balón lleva tiempo planificada: inversiones inmobiliarias, en videojuegos, fútbol y tenis... y un objetivo final: la presidencia del Barcelona.

Sin embargo, al pasar los días se han conocido nuevos detalles de la decisión del futbolista y con información de la periodista española Helena Condis, del medio español COPE, aseguró que “a Piqué le han afectado mucho cuestiones futbolísticas y mediáticas que ha sufrido en las últimas semanas. Considera que ya no le compensan”, y además, afirmó que el futbolista estaría molesto con el presidente del Barcelona, aunque “no quiere hacer sangre públicamente”.

Los tres motivos de Piqué para anunciar su retiro

Además, en otras declaraciones, la periodista española dio a conocer el primer motivo de Gerard Piqué para su decisión.

"Se va decepcionado también con Xavi. Cree que ha tenido poco tacto con él a nivel de gestión en el vestuario".

Tras su molestia con el actual entrenador del Barcelona, el segundo motivo de Piqué es que "no tiene intención de hacer sangre, de reprochar nada. Se queda con lo bueno, aunque en las últimas semanas le dejaron muy tocado también los pitos que tuvo que escuchar por parte del Camp Nou durante el partido frente al Villarreal".

Por último, el tercer motivo se debe a su vida personal, la cual se ha visto afectada por su separación con Shakira y su actual relación con su nueva pareja Clara Chía Marti.

"Ha ido llenando la mochila, no solo de aspectos futbolísticos, también mediáticos y personales. Y en palabras textuales, una persona muy cercana a Piqué me dice que todo esto ya no le compensaba pese a que el Barça es el club de su vida".

Piqué, la salida de una leyenda que alivió al Barcelona

El central del Barcelona Gerard Piqué sorprendió a todos el jueves anunciando que colgaba las botas, una decisión llegada en medio de una pérdida de protagonismo sobre el campo y que ayudará a aliviar las finanzas del Barça.

En un club lastrado por la masa salarial, el vicepresidente económico del Barça, Eduard Romeu, había señalado que "hay una serie de contratos que tienen un coste muy elevado", lo que se interpretó como una alusión a jugadores como Piqué o Jordi Alba.

