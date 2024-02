Emotivo: hincha de Medellín cumplió su último deseo antes de aplicarse la eutanasia

El pasado sábado 10 de febrero, Sebastián Pamplona, hincha furibundo de Independiente Medellín, cumplió su último deseo de despedirse del equipo de sus amores antes de practicarse la eutanasia por una enfermedad terminal que padece.

Antes de realizar este procedimiento, Sebastián quiso acompañar por una última vez al poderoso de la montaña en el partido de este sábado en el Estadio Atanasio Girardot ante Independiente Santa Fe. El fanático del rojo pudo celebrar el gol de uno de sus ídolos como lo es Yairo Moreno en el duelo que al final dejó un empate a un gol.

Sebastián cumplió su último deseo.

Los hinchas del Atanasio Girardot decidieron homenajear al seguidor poderoso con un cántico que quedará para el recuerdo. De esta manera, Sebastián vivió a ras de césped el último partido de su equipo y tuvo de cerca a las figuras que le pintaron de rojo el corazón, cumpliendo así lo que quería para irse feliz.

“A Sebastián, un enorme abrazo de gol, nuestro más profundo respeto. Representas el aguante, la firmeza, la lealtad, la humildad, la fidelidad y, sobre todo, el amor incondicional que desde el primer día hasta el último caracteriza a un hincha poderoso”, fueron algunos mensajes que se conocieron en redes sociales.

El caso de Sebastián trajo recuerdos en el FPC

El caso de Sebastián hizo recordar el del hincha de Millonarios, quien también pidió como último deseo conocer a los jugadores del plantel.

Tras un gran movimiento en redes sociales, Miguel pudo cumplir su sueño, puesto que previo al juego entre el conjunto bogotano y Alianza Petrolera, el joven fue recibido por toda la plantilla de Millonarios en el camerino, logrando tomarse fotos con sus mayores ‘ídolos’, quienes le regalaron dos camisetas del equipo embajador.

Su historia fue tan conmovedora que llegó a ser nominada en los reconocidos premios The Best de la FIFA al mejor hincha. Aunque no ganó, Miguel quedó en la historia del club como un ferviente hincha que acompañará desde el cielo.